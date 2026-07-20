Judoka sătmăreancă Gorguet Maidelines a obținut un nou rezultat important pe plan internațional, cucerind medalia de argint la European Open Sarajevo, competiție desfășurată în acest sfârșit de săptămână în capitala Bosniei și Herțegovinei.

Turneul, inclus în calendarul Federației Internaționale de Judo (IJF), a reunit peste 200 de sportivi din 35 de țări de pe șase continente, confirmându-și statutul de competiție de referință în circuitul internațional.

România a fost reprezentată la categoria -78 kg de sportiva legitimată la CSM Olimpia Satu Mare și ACS Judo Master Satu Mare, care a intrat în concurs din postura de cap de serie numărul doi.

Parcursul său a fost unul remarcabil. În sferturile de finală a învins-o pe austriaca Marlene Hunger, controlând foarte bine lupta și impunându-se cu un waza-ari și două yuko. În semifinală, Maidelines a trecut de croata Karla Kulić, după un duel echilibrat decis în Golden Score, calificându-se astfel în finala competiției.

În ultimul act a întâlnit-o pe australianca Maria Swan, ocupanta locului 15 în clasamentul mondial. După un început foarte bun al sportivei din Satu Mare, un moment de neatenție i-a oferit adversarei avantajul unui yuko, suficient pentru a se impune la finalul confruntării.

Medalia de argint obținută la Sarajevo confirmă forma excelentă a lui Gorguet Maidelines și îi aduce un număr important de puncte în clasamentul mondial, extrem de valoroase în perspectiva calificării la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

După o scurtă perioadă de recuperare, judoka sătmăreană va reveni la antrenamente pentru pregătirea celei de-a doua părți a sezonului competițional. Următorul obiectiv major este Grand Prix Lima, competiție în cadrul căreia va continua lupta pentru acumularea de puncte în cursa olimpică.



