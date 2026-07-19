



Licențe obligatorii pentru antrenori, accent pe juniori și modificări importante în competițiile județene

Adunarea Generală a AJF Satu Mare a stabilit principalele coordonate ale sezonului competițional 2026-2027. Reprezentanții cluburilor au aprobat sistemele de desfășurare ale campionatelor, au validat noi afilieri și dezafilieri și au discutat despre dezvoltarea fotbalului juvenil, pregătirea antrenorilor și performanțele arbitrajului sătmărean.

Casa Schwab din Satu Mare a găzduit sâmbătă una dintre cele mai importante reuniuni ale fotbalului județean. Zeci de reprezentanți ai cluburilor afiliate Asociației Județene de Fotbal Satu Mare au participat la Adunarea Generală în cadrul căreia au fost aprobate rapoartele de activitate și au fost adoptate deciziile care vor sta la baza organizării sezonului competițional 2026-2027.

Ședința a fost deschisă de președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, care, alături de membrii conducerii asociației, a prezentat bilanțul sezonului precedent și obiectivele pentru perioada următoare.

Licența C devine obligatorie pentru antrenorii aflați pe banca tehnică

Unul dintre cele mai importante subiecte dezbătute a fost cel privind profesionalizarea activității antrenorilor.

Conducerea AJF a anunțat că în județ activează în prezent 56 de antrenori posesori ai Licenței C, aproximativ 15-16 antrenori dețin licențele A și B, iar doi tehnicieni sunt posesori ai Licenței Pro. Totodată, 55 de antrenori nu și-au reînnoit Licența C.

Începând cu noul sezon, la meciurile oficiale vor putea ocupa banca tehnică doar persoanele care dețin minimum Licența C, iar arbitrii vor verifica înaintea fiecărei partide legitimațiile speciale de identificare pe care AJF intenționează să le introducă în perioada următoare.

Totodată, conducerea asociației ia în calcul organizarea unui nou curs pentru obținerea Licenței C în această toamnă.

AJF investește în viitorul fotbalului sătmărean

Un accent deosebit a fost pus pe dezvoltarea copiilor și juniorilor.

Conducerea AJF intenționează să organizeze un cantonament de o săptămână pentru cei mai talentați tineri fotbaliști din județ, urmând ca aceștia să participe ulterior la jocuri de verificare împotriva selecționatelor din alte județe.

Cluburile au fost încurajate să ofere cât mai multe șanse jucătorilor tineri în competițiile de seniori, iar unul dintre proiectele prezentate vizează prevenirea abandonului școlar prin implicarea copiilor în activități sportive.

Reprezentantul clubului Micula, Csaba Doboș, a prezentat experiența ultimului an, în care numeroși copii au fost prezenți gratuit la partide din Superligă disputate de CFR Cluj și Universitatea Cluj, proiect apreciat de participanți.

Certificări FRF pentru cluburile cu activitate juvenilă

În cadrul Adunării Generale au fost înmânate certificatele acordate de Federația Română de Fotbal cluburilor care desfășoară activitate la nivel de copii și juniori.

Au fost premiate:

Victoria Carei – certificat Silver;

Il Calcio – certificat Silver;

Olimpia MCMXXI Satu Mare – certificat Bronze;

Recolta Dorolț – certificat Bronze, club recompensat și pentru câștigarea titlului regional la categoria A1.

De asemenea, Tibor Papp și fiul său, Roland Papp, ambii legitimați la Real Andrid, au primit o diplomă de merit pentru implicarea în activitatea clubului.

Szabolcs Kovacs: „Satu Mare este printre cele mai puternice județe din România la arbitraj”

Invitat special al Adunării Generale, arbitrul FIFA Szabolcs Kovacs a vorbit despre performanțele arbitrajului sătmărean.

Acesta a evidențiat rezultatele obținute de fratele său, Istvan Kovacs, care în această vară a arbitrat două meciuri la Cupa Mondială și a condus partida cu numărul 1.000 din istoria competiției.

Totodată, Szabolcs Kovacs a subliniat că Rareș Vidican și Corb Alexandru, transferați în cadrul AJF Satu Mare, fac parte din lotul FIFA, alături de el, apreciind că județul ocupă unul dintre primele locuri din țară în ceea ce privește arbitrii de elită.

Au fost felicitați și arbitrii care activează în competițiile naționale, printre care Ovidiu Mazilu, Tóth Krisztián, Enikő Biró și frații Zsolt și Tamás Kopriva.

Mai puține sancțiuni disciplinare

Raportul Comisiei de Disciplină, prezentat de Liviu Năstruț, arată o diminuare a numărului de sancțiuni comparativ cu sezoanele precedente.

În Liga a IV-a Elite au fost acordate 268 de cartonașe galbene și 14 eliminări.

În Liga a IV-a s-au înregistrat 599 de avertismente și 54 de cartonașe roșii, iar în Liga a V-a au fost consemnate 48 de cartonașe galbene și nouă eliminări.

Conducerea AJF a făcut apel la cluburi să continue promovarea fair-play-ului și a disciplinei pe terenurile de joc.

Fără incidente medicale majore

Raportul Comisiei Medicale, prezentat de Edomer Szilagyi, a evidențiat faptul că sezonul precedent s-a desfășurat fără incidente grave.

Singurul caz important a fost înregistrat la un meci disputat la Oar, unde unui observator i s-a făcut rău, intervenția promptă evitând complicațiile.

Conducerea AJF dorește organizarea unor cursuri de prim ajutor pentru antrenori și oficiali, iar una dintre problemele semnalate rămâne lipsa unui medic specialist în medicină sportivă în județ.

Noi cluburi afiliate, actualizarea evidențelor AJF

Adunarea Generală a aprobat afilierea cluburilor Lupii Vama și AS Someșul Cărășeu 2026, formație care va evolua în Liga a IV-a după retragerea echipei din Crucișor.

Totodată, au fost aprobate mai multe dezafilieri, acestea vizând în principal cluburi fără activitate competițională în ultimii ani, precum și mutarea clubului Daliana Carei în județul Bihor.

Conducerea AJF a precizat că măsura are rolul de a actualiza situația reală a structurilor sportive active din județ.

Cum se vor desfășura campionatele

Liga a IV-a Elite va începe în weekendul 5-6 septembrie și va păstra sistemul competițional din sezonul trecut: tur-retur urmat de încă un tur.

O modificare importantă aprobată prin vot permite juniorilor să evolueze în aceeași zi atât la echipa de seniori, cât și la formația de juniori A1.

Pentru sezonul 2026-2027, juniorii sunt considerați jucătorii născuți în anul 2007 și mai tineri.

În Liga a IV-a au fost analizate trei variante de organizare, iar reprezentanții cluburilor au votat pentru sistemul cu trei serii, în format tur-retur-tur. Campionatul va debuta în 29-30 august și se va încheia, în ceea ce privește sezonul de toamnă, la mijlocul lunii noiembrie.

Liga a V-a va începe în 5-6 septembrie. În prezent sunt înscrise nouă echipe, urmând ca sistemul competițional să fie adaptat în funcție de numărul final al participantelor.

Mesaje de final

În cadrul punctului „Diverse”, reprezentanții cluburilor au semnalat dificultăți privind eliberarea documentelor fiscale de către unii oficiali.

Totodată, Cosmin Miclăuș a mulțumit tuturor pentru colaborare după anunțul privind suspendarea activității clubului Olimpia MCMXXI Satu Mare, iar Constantin Por l-a felicitat pe Rareș Miclăuș pentru activitatea desfășurată în cadrul Federației Germane de Fotbal.

După aproape două ore și jumătate de dezbateri, una dintre cele mai lungi Adunări Generale organizate de AJF Satu Mare în ultimii ani s-a încheiat cu adoptarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi și cu stabilirea direcțiilor care vor defini noul sezon al fotbalului județean.