Sute de participanți la „Ardudul pe Două Roți”, eveniment dedicat mișcării și comunității

Locale 18.07.2026 11:56
Sute de participanți la „Ardudul pe Două Roți”, eveniment dedicat mișcării și comunității


Orașul Ardud a găzduit evenimentul „Ardudul pe Două Roți”, o acțiune dedicată promovării ciclismului, mișcării în aer liber și unui stil de viață sănătos. La eveniment au participat copii, tineri și adulți, care au pedalat împreună într-o atmosferă plină de energie și voie bună.

Organizatorii au subliniat că scopul inițiativei a fost încurajarea mobilității active și consolidarea spiritului de comunitate, iar participarea numeroasă a demonstrat interesul tot mai mare al ardudenilor pentru astfel de activități.

Reprezentanții administrației locale au felicitat organizatorii, voluntarii și participanții pentru implicare, apreciind contribuția acestora la succesul evenimentului și la promovarea unui stil de viață sănătos.

Totodată, autoritățile au transmis că vor continua să sprijine proiectele și evenimentele care promovează sportul, recreerea și implicarea comunității, invitând cetățenii să participe și la acțiunile viitoare organizate în oraș.

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