Organizația Sindicală Sanitas din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a informat conducerea unității sanitare că va organiza o grevă de avertisment în data de 20 iulie 2026 , în intervalul orar 09:00 – 11:00 .



Potrivit documentului transmis managerului spitalului, Szatmari Ludovic, protestul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, în urma hotărârii organelor de conducere ale organizației sindicale.

Principalele revendicări ale sindicaliștilor sunt:

opoziția față de proiectul noii Legi a salarizării și stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate;

menținerea sporului de tură la 15% ;

păstrarea sporului de 100% pentru orele lucrate în weekend și în zilele de sărbătoare legală;

reintroducerea sporului pentru condiții de muncă;

includerea personalului TESA în anexa de salarizare pentru sănătate și asistență socială.

Sindicatul precizează că, pe durata grevei de avertisment, vor fi respectate toate dispozițiile legale privind asigurarea continuității serviciilor esențiale, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol. Activitatea medicală de urgență și celelalte servicii obligatorii vor continua să funcționeze în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Informarea este semnată de președintele Organizației Sindicale Sanitas SJU Satu Mare, Nintaș Ioan, și a fost transmisă conducerii spitalului pentru luarea măsurilor organizatorice necesare pe perioada desfășurării grevei.