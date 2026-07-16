TRADIȚIE: Festivalul de Toacă revine la Tășnad! Tineri din întreaga zonă sunt așteptați la concurs

Locale 16.07.2026 22:43
TRADIȚIE: Festivalul de Toacă revine la Tășnad! Tineri din întreaga zonă sunt așteptați la concurs
Parohia Ortodoxă Română Tășnad organizează, în perioada 22–23 iulie, o nouă ediție a Festivalului de Toacă „Toată suflarea să laude pe Domnul!”, eveniment dedicat păstrării și promovării unei vechi tradiții ortodoxe. Tășnadul va găzdui, în zilele de 22 și 23 iulie 2026, Festivalul de Toacă „Toată suflarea să laude pe Domnul!”, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română Tășnad, sub egida Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului și a Protopopiatului Ortodox Român Carei. 
Evenimentul își propune să promoveze una dintre cele mai vechi tradiții ale Bisericii Ortodoxe, reunind copii și tineri pasionați de arta bătutului toacei.
Festivalul debutează miercuri, 22 iulie, cu primirea participanților, urmată de slujba Vecerniei și deschiderea oficială a manifestării. 
Competiția propriu-zisă va avea loc joi, 23 iulie, începând cu ora 10:00, fiind destinată copiilor și tinerilor, de la grădiniță până la clasa a VIII-a. După desfășurarea concursului, participanții vor lua parte la masa de prânz, iar de la ora 14:30 va avea loc festivitatea de premiere.
Festivalul beneficiază de sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, instituții implicate constant în susținerea și promovarea tradițiilor spirituale și culturale ale județului.
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