La doar aproximativ 30 de kilometri de municipiul Satu Mare, ascuns între pădurile dese ale Codrului și dealurile line ale comunei Homoroade, se află unul dintre cele mai pitorești locuri din județ: Lacul Oțeloaia. Pentru cei care ajung aici pentru prima dată, imaginea este surprinzătoare. Luciul liniștit al apei, verdele pădurilor care îl înconjoară și liniștea aproape deplină transformă acest loc într-un refugiu ideal pentru cei care vor să lase în urmă agitația cotidiană.

Deși astăzi este privit ca o destinație de agrement și relaxare, puțini știu că Lacul Oțeloaia a fost creat în jurul anului 1970, ca lac de acumulare, având rolul de a regla debitele de apă și de a preveni inundațiile din zonă. Cu o suprafață de aproximativ două hectare, lacul și-a depășit însă de mult misiunea inițială, devenind unul dintre cele mai frumoase obiective turistice ale Codrului sătmărean.





Un paradis pentru iubitorii naturii

În orice anotimp, Oțeloaia își schimbă înfățișarea. Primăvara și vara, pădurea de stejar, fag și gorun se reflectă spectaculos în apa limpede, iar ciripitul păsărilor înlocuiește zgomotul orașului. Toamna, culorile arămii creează un peisaj de poveste, iar iarna lacul capătă o liniște aparte.

Zona este ideală pentru plimbări, picnicuri, pescuit sau pur și simplu pentru câteva ore petrecute în mijlocul naturii. Lacul adăpostește numeroase specii de pești, iar împrejurimile sale reprezintă habitatul perfect pentru multe păsări și animale sălbatice, transformând locul într-un adevărat paradis pentru fotografii de natură și iubitorii de biodiversitate.





Între adevăr și legendă

Ca orice loc încărcat de farmec, Lacul Oțeloaia are și poveștile sale. Printre localnici circulă de zeci de ani legenda potrivit căreia, la sfârșitul secolului al XIX-lea, în această zonă ar fi existat exploatări miniere, iar lacul s-ar fi format ulterior într-o carieră abandonată. Nu există însă documente care să confirme această ipoteză, motiv pentru care povestea rămâne una dintre legendele Codrului.

La fel de misterioasă este și originea numelui. Unii spun că denumirea provine de la nuanța aparte a apei, care în anumite momente ale zilei capătă reflexe asemănătoare oțelului. Alții cred că numele ar avea legătură cu presupusele activități miniere desfășurate odinioară în zonă. Indiferent care este adevărul, misterul nu face decât să sporească farmecul acestui loc.





Festivalul care adună mii de oameni pe malul lacului

În fiecare lună august, liniștea lacului este înlocuită de muzică, dans și voie bună. Aici are loc Festivalul Portului, Cântecului și Jocului Codrenesc, cel mai vechi festival folcloric din județul Satu Mare.

Scena amplasată chiar pe malul lacului devine locul în care evoluează ansambluri folclorice, interpreți și dansatori din județele Satu Mare și Maramureș, într-o adevărată sărbătoare a tradițiilor codrenești. Festivalul a reușit să supraviețuiască tuturor schimbărilor istorice și continuă să atragă anual mii de spectatori, demonstrând că valorile autentice pot trece cu succes proba timpului.





Popasul Codrenilor – confort într-un decor autentic

Farmecul lacului este completat de Pensiunea Popasul Codrenilor, amplasată chiar pe malul apei. Clasificată la patru margarete, pensiunea îmbină confortul modern cu atmosfera tradițională a satului românesc.

Mobilierul sculptat din lemn masiv, decorul rustic și elementele autentice creează o atmosferă caldă și primitoare. Restaurantul tradițional, terasa panoramică cu vedere spre lac și piscina încălzită cu apă sărată sunt doar câteva dintre facilitățile care îi determină pe turiști să revină.

Oferta de agrement este una generoasă: hidrobiciclete, bărci, biciclete clasice și electrice, jacuzzi exterior, ciubăr cu apă terapeutică, jocuri recreative și spații dedicate relaxării. Pentru familii, grupuri de prieteni sau evenimente private, locul oferă toate ingredientele unui sejur reușit.





Un colț de natură care trebuie protejat

Frumusețea Lacului Oțeloaia vine și cu responsabilități. Specialiștii atrag atenția că poluarea și degradarea habitatelor naturale pot afecta echilibrul acestui ecosistem fragil. Protejarea apei, a pădurilor și a biodiversității reprezintă o datorie comună a autorităților, localnicilor și turiștilor.

Numai prin respect față de natură, acest colț spectaculos al Codrului sătmărean va putea fi admirat și de generațiile viitoare.

Lacul Oțeloaia nu impresionează prin dimensiuni, ci prin atmosfera pe care o oferă. Este locul unde timpul pare să curgă mai încet, unde legendele se împletesc cu istoria, iar tradițiile continuă să fie trăite cu aceeași pasiune ca odinioară.

Pentru cei care caută liniște, aer curat, peisaje spectaculoase și autenticitate, Oțeloaia rămâne una dintre cele mai frumoase destinații turistice din județul Satu Mare și un adevărat simbol al Codrului sătmărean.

Nicolae Ghişan