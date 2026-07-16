

Prefectul Altfatter Tamás participă, în perioada 16-17 iulie 2026, la München, Germania, la lucrările celei de-a XXIX-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, for bilateral co-prezidat de doamna Clara Staicu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, și de dr. Bernd Fabritius, însărcinatul guvernului federal german pentru problemele imigranților de origine germană și minorități naționale.

La eveniment iau parte reprezentanți ai autorităților centrale din cele două state, ai corpului diplomatic, precum și ai organizațiilor minorității germane din România – între care și Uniunea Șvabilor Sătmăreni, reprezentată de domnul Thomas Erös.

În cadrul sesiunii, prefectul Altfatter Tamás prezintă raportul privind etnicii germani din județul Satu Mare. Comunitatea șvabilor sătmăreni, stabilită în regiune între anii 1712 și 1815, numără astăzi 3.722 de persoane și rămâne puternic ancorată în viața administrativă, socială, culturală și economică a județului Satu Mare: FDGR are, după alegerile locale din 2024, 4 primari, 4 viceprimari și 40 de consilieri locali în zece unități administrativ-teritoriale. Peste 1.000 de elevi și preșcolari învață în limba germană, având ca nucleu Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” din municipiul reședință de județ – 890 de elevi în 38 de clase – care va deveni un model național: prin proiectul de 38 de milioane de lei, finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, liceul va fi transformat într-o „școală a viitorului”, în clădire NZEB.

Raportul evidențiază și dimensiunea economică a relației cu Germania: investitorii germani dețin peste 50% din capitalul societăților străine din județ, companiile cu capital german asigură peste 12.000 de locuri de muncă, iar Germania este primul partener comercial al Sătmarului, cu schimburi comerciale de aproape un miliard de euro anual.

Lucrările Comisiei se încheie prin semnarea, de către cei doi co-președinți, a Protocolului celei de-a XXIX-a sesiuni – document care consfințește angajamentele comune ale României și Republicii Federale Germania privind sprijinirea minorității germane.