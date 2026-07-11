FC Mădăras și-a apărat trofeul la Memorialul „Baciu Poli”, transformând o competiție sportivă într-o emoționantă demonstrație de respect, prietenie și pasiune pentru fotbal. A doua ediție a turneului a adunat 16 echipe și sute de iubitori ai sportului pe terenul din Mădăras

Există competiții care se joacă pentru trofee și există competiții care se joacă din suflet. Memorialul de Fotbal „Baciu Poli” face parte din cea de-a doua categorie. Organizat în memoria unuia dintre cei mai apreciați oameni ai comunității din Mădăras, turneul a oferit, sâmbătă, 11 iulie, o nouă zi memorabilă, în care fotbalul, respectul și spiritul de comunitate au mers mână în mână.

La finalul unei competiții spectaculoase, FC Mădăras și-a reconfirmat statutul de campioană, cucerind pentru al doilea an consecutiv trofeul și demonstrând că numele lui Baciu Poli continuă să inspire generațiile de astăzi.

16 echipe au luptat pentru trofeu

Terenul de fotbal din Mădăras a fost gazda unei competiții de minifotbal care a reunit nu mai puțin de 16 echipe, repartizate în patru grupe. De la primele fluieruri și până la ultimul meci, fiecare partidă a fost disputată cu ambiție, determinare și respect față de adversar.

Meciurile au oferit numeroase faze spectaculoase, goluri frumoase și dueluri echilibrate, iar publicul prezent a avut parte de o zi plină de emoții și fotbal de calitate.

FC Mădăras și-a păstrat coroana

Momentul culminant al competiției a fost marea finală dintre FC Mădăras și FC Primavera. După un joc intens, în care fiecare minge s-a disputat până la ultima secundă, gazdele au reușit să se impună cu scorul de 2-1, păstrând trofeul acasă și demonstrând încă o dată că sunt echipa de învins la Memorialul „Baciu Poli”.

În finala mică, Garajul Ardud a trecut de Șoimii Aurii și a ocupat locul al treilea al podiumului.

La finalul întrecerii au fost recompensați și cei care s-au remarcat individual, fiind acordate premiile pentru cel mai bun portar, cel mai bun jucător și golgheterul competiției.

Mai mult decât fotbal

Memorialul „Baciu Poli” a însemnat mult mai mult decât o simplă competiție sportivă. Evenimentul a devenit o adevărată sărbătoare a comunității, reunind familii, prieteni și iubitori ai fotbalului într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Pe lângă spectacolul oferit pe teren, participanții au avut ocazia să socializeze și să se bucure de preparatele culinare puse la dispoziție de organizatori, transformând întreaga zi într-un eveniment dedicat comunității.

Mulțumiri pentru toți cei care au făcut posibil evenimentul

La finalul celei de-a doua ediții, Paula Toma, fiica regretatului Baciu Poli, împreună cu organizatorul principal, Claudiu Blaga, au transmis sincere mulțumiri tuturor celor care au contribuit la organizarea și buna desfășurare a Memorialului.

Prin implicarea voluntarilor, a sponsorilor, a echipelor participante și a tuturor celor care au fost prezenți, Memorialul „Baciu Poli” își consolidează statutul de tradiție în Mădăras și dovedește că memoria oamenilor care au lăsat urme adânci în comunitate poate fi cinstită în cel mai frumos mod: prin sport, fair-play și unitate.



