



Prima seară a Street Music Festival 2026 a adus o atmosferă spectaculoasă în municipiul Satu Mare, unde cele șapte locații ale festivalului au fost animate de artiști, muzică și spectacole care au atras sătmăreni de toate vârstele.

Ritmurile captivante, reprezentațiile stradale și energia artiștilor au transformat orașul într-o scenă în aer liber, oferind publicului o experiență culturală deosebită încă din prima zi a evenimentului.

Festivalul continuă și în această seară, începând cu ora 19:00, când sunt programate noi spectacole și momente artistice menite să umple din nou străzile municipiului de muzică, culoare și voie bună.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să consulte programul complet al festivalului și să urmărească pagina oficială de Facebook a evenimentului pentru cele mai recente informații și actualizări.

Street Music Festival este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale organizate în Satu Mare, reunind în fiecare an artiști din țară și din străinătate și transformând spațiile publice în scene dedicate muzicii și artei stradale.