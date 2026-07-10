







Distribuție Energie Electrică România (DEER), companie din cadrul Grupului Electrica, a obținut rezultate remarcabile la etapa națională a celei de-a 44-a ediții a Trofeului Electricianului, desfășurată în perioada 6–10 iulie, la Iași.

Competiția, una dintre cele mai importante din domeniul distribuției energiei electrice, a reunit specialiști din întreaga țară, dispeceri energetici și elevi ai liceelor cu profil energetic, într-un eveniment dedicat profesionalismului, performanței și schimbului de experiență.

Echipa DEER, formată din 24 de specialiști, a obținut un palmares impresionant, câștigând Trofeul de Mentenanță, două locuri I în competițiile pe echipe și trei locuri I în probele individuale, alături de numeroase alte clasări pe podium și premii speciale.

La nivel individual, printre câștigătorii DEER s-au numărat Șoos Șandor (Sucursala Brașov), locul I la categoria „Montare și reparații echipament primar 110 kV și MT din stații”, Silion Viorel (Sucursala Galați), locul I la „Defectoscopie LES MT, JT”, și Borbely Martin (Sucursala Cluj), locul I la categoria „Dispecer Energetic de distribuție”. Reprezentanții sucursalei Oradea au obținut, de asemenea, rezultate importante, prin Pașc Călin Ioan, David Gheorghe și Pop Emeric.

În competiția pe echipe, DEER a ocupat locul I la specialitățile „Montare și reparații echipament primar 110 kV și MT din stații” și „Defectoscopie LES MT, JT”, precum și locurile II și III la alte categorii tehnice.

Compania a primit și două premii speciale. Boja Ionel, director al Diviziei Comerciale, a fost distins pentru cea mai îndelungată activitate în comisiile tehnice de specialitate, iar Pala Zoltan Janos, din Harghita, a fost desemnat cel mai vârstnic concurent al competiției.

Directorul General al DEER, Mihaela Rodica Suciu, a subliniat că rezultatele obținute reprezintă o confirmare a profesionalismului și pregătirii specialiștilor companiei, într-un context în care modernizarea rețelelor și tranziția energetică impun standarde tehnice tot mai ridicate.

Organizat pentru prima dată în anul 1977, tot la Iași, Trofeul Electricianului a ajuns la cea de-a 44-a ediție și rămâne una dintre cele mai prestigioase competiții profesionale din domeniul energetic din România, promovând excelența tehnică și dezvoltarea continuă a specialiștilor din distribuția energiei electrice.