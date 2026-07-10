







O femeie în vârstă de 62 de ani a fost victima unei tâlhării joi seara, în jurul orei 22:18, la intersecția bulevardului Independenței cu strada Grigore Alexandrescu din municipiul Satu Mare.

Potrivit Poliției Locale Satu Mare, femeia se întorcea de la cumpărături împreună cu fiul său în momentul în care a fost agresată de un bărbat în vârstă de 37 de ani.

Polițiștii locali, care s-au autosesizat în urma incidentului, au intervenit de urgență și au reușit să îl identifice și să îl rețină pe suspect în zona străzii Ostrovului.

În urma agresiunii, victimei i s-a făcut rău, fiind solicitat la fața locului un echipaj al Serviciului de Ambulanță pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Suspectul, împreună cu bunurile găsite asupra sa, a fost predat Poliției Municipiului Satu Mare, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Poliția Locală Satu Mare le reamintește cetățenilor că pot sesiza orice faptă contravențională sau penală apelând numărul de telefon 0361.919, echipajele urmând să intervină pentru luarea măsurilor legale.