







Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat astăzi ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), în vederea analizării activităților în desfășurare și stabilirii direcțiilor prioritare pentru perioada următoare. La întâlnire au participat subprefectul Cristian Valer Beseni, secretarul general al instituției Cosmin Dorle, precum și directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, Nicolae Dumuța.





Structurile teritoriale ale M.A.I. au raportat o situație operativă normală în domeniile de competență, atenția fiind îndreptată în perioada următoare către asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică la manifestările programate în județ — festivaluri și evenimente publice care vor aduna un număr important de participanți în mai multe localități sătmărene. De asemenea Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Someș” Satu Mare a informat despre prezența a cinci pompieri sătmăreni în cadrul misiunii de sprijin a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență desfășurată în Franța, unde evoluează incendii de vegetație fără precedent. Misiunea se desfășoară sub coordonarea autorităților franceze, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, pompierii români acționând alături de omologii lor pentru limitarea efectelor incendiilor și protejarea comunităților și a obiectivelor aflate în zonele de risc





Punctul central al ședinței l-a constituit prezentarea, de către directorul executiv al DSVSA Satu Mare, a măsurilor dispuse la nivelul județului pentru prevenirea pestei micilor rumegătoare (PMR). Având în vedere contextul epidemiologic național și riscul de răspândire a bolii, Unitatea Locală de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor Satu Mare a aprobat, prin Decizia nr. 14 din 9 iulie 2026, Planul de măsuri stabilit în baza Deciziei C.N.C.B. nr. 1/2026.





Principalele măsuri vizează suspendarea, pentru o perioadă de 30 de zile, a tuturor mișcărilor de rumegătoare mici pe teritoriul național — cu excepția transporturilor către abatoare, permise doar cu avizul DSVSA —, interzicerea transporturilor de ovine și caprine vii înspre și dinspre zonele de restricții, interzicerea pășunatului în aceste zone, precum și intensificarea controalelor în trafic pentru depistarea și sancționarea transporturilor ilegale sau clandestine de animale vii. Autoritățile publice locale din zonele de restricții au obligația de a asigura soluții de neutralizare a cadavrelor de animale provenite din exploatațiile zootehnice de pe raza lor teritorială. Directorul executiv al DSVSA Satu Mare a solicitat sprijinul structurilor M.A.I. pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse, iar în cadrul ședinței s-a convenit asupra unei colaborări permanente între instituții — Poliția de Frontieră, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul de Jandarmi și Poliția Locală urmând să intensifice acțiunile de patrulare și verificare a transporturilor de animale vii, indiferent de proveniența acestora.





„Pesta micilor rumegătoare nu a fost confirmată în județul nostru și facem tot ce depinde de noi ca lucrurile să rămână așa. Experiența acumulată în gestionarea pestei porcine africane ne-a arătat că prevenția și reacția rapidă fac diferența. De aceea, am cerut structurilor M.A.I. și DSVSA Satu Mare să acționeze coordonat, ferm și fără întârziere — fiecare transport verificat, fiecare control în trafic înseamnă un risc în minus pentru crescătorii de animale sătmăreni. Le cer, totodată, proprietarilor de exploatații să respecte cu strictețe restricțiile de mișcare a animalelor. Este o perioadă în care disciplina fiecăruia protejează munca tuturor." – prefect Altfatter Tamás