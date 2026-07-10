Epopeea Istvan Kovacs

Foarte multe comentarii despre participarea celui mai bun, a celui mai apreciat, arbitru român la actuala ediție a mondialeleor. Multe din ele sunt răutăcioase. Ce e mai trist este că cele mai multe sunt scrise/spuse în necunoștință de cauză, motiv pentru care, fără să mă dau atoateștiutor, vreau să ofer câteva explicații asupra situației de fapt.

Corpul de arbitri delegat să arbitreze meciuri la centru în această competiție cuprinde 52 de nume dintre care 15 sunt arbitri ce reprezintă țări din Europa. Adică mai mult de un sfert dintre ei sunt europeni.



La o privire mai atentă asupra modalității de delegare, am observat că un arbitru nu este delegat la meciurile în care una, și doar una, din echipele care dispută jocul reprezintă același continent cu al lui. Mai precis Istvan Kovacs nu are dreptul să arbitreze vreun meci în care evoluează vreo echipă europeană decât dacă adversara ei este tot europeană.



Am făcut puțină statistică asupra meciurilor din grupe și am descoperit că din cele 72 de partide din grupe doar în 40 ar fi putut arbitra un european. Aici intră în calcul un alt criteriu, cel în care un arbitru poate arbitra un singur meci pe etapă. Cum au fost trei etape cei 15 arbitri din Europa ar fi putut arbitra fiecare maxim trei partide din grupe. Faptul că partidele în care nici una din echipe nu era din Europa nu implica automat un arbitru european (ex: o partidă dintre o echipă asiatică și una africană putea liniștit să fie arbitrată de un nord sau sudamerican, un australian...) a mai redus șansele ca Istvan să fi prins trei jocuri în grupe.



Așadar magia că Istvan a prins două meciuri în această fază este o realizare. Pentru faza următoare, șaisprezecimile, au fost doar 7 partide pe care le-ar fi putut conduce Istvan dacă ținem cont că pe Argentina și Japonia nu le-ar mai fi putut arbitra pentru a doua oară. Cum am mai spus, pentru aceste partide ar fi putut fi delegați cei 15 din Europa, dar nu numai ei. Înghesuială mare, bre!



În optimi s-au impus aceleași criterii așa că Istvan și ceilalți 14 europeni ar fi putut conduce doar două jocuri (Portugalia - Spania sau Canada Maroc, la meciul Argentinei neputând fi redelegat). Pentru sferturi, situație în care ne aflăm, doar două dintre partide ar fi putut fi arbitrate de Kovacs. La ora la care scriu se știe că la Belgia - Spania nu a fost delegat și se așteaptă cu înfrigurare anunțul despre brigada de la Norvegia - Anglia.



Cu tristețe mă gândesc că dacă Marocul și Argentina se califică în semifinale, sătmăreanului nostru îi este interzisă participarea la semifinale. Finala ar putea-o arbitra doar dacă se jocă între echipe europene, cazul Argentina - Maroc fiind exclus dacă se păstrează criteriul de a nu arbitra aceeași echipă de două ori.



Opriți războaiele!