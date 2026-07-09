





Adrian Rus a obținut primul astfel de trofeu individual în acest an. Ierarhia după jumătate de an scursă din 2026 este condusă de Andrei Rațiu. Acesta a câștigat trofeele puse în joc pentru lunile februarie, aprilie și mai.





Fotbalistul sătmărean Adrian Rus a început foarte bine noul sezon competițional, fiind integralist în victoria categorică obținută de Universitatea Craiova, scor 4-1, în deplasare cu ML Vitebsk, în prima manșă a turului I preliminar al Ligii Campionilor UEFA.Evoluția solidă a fundașului central confirmă forma bună pe care o traversează și încrederea de care se bucură la noua sa echipă, contribuind la un rezultat important în debutul campaniei europene.Performanțele sale au fost apreciate și la nivelul echipei naționale. Federația Română de Fotbal l-a desemnat pe Adrian Rus „Tricolorul Lunii Iunie”, în urma votului suporterilor, care l-au plasat pe primul loc în preferințele lor. Distincția îi aduce și primele 10 puncte în clasamentul competiției „Tricolorul Anului”, marcând primul său trofeu individual din 2026.Originar din județul Satu Mare, Adrian Rus continuă să confirme la cel mai înalt nivel al fotbalului românesc și european, rezultatele sale reprezentând o nouă dovadă că sportivii sătmăreni își pun amprenta asupra performanței naționale și internaționale.Clasamentul complet pentru Tricolorul Lunii Iunie:Adrian Rus – 38,5% din totalul de voturi (10 puncte);Florinel Coman – 26,8% din totalul de voturi (6 puncte);Louis Munteanu – 23,7% din totalul de voturi (3 puncte*);David Matei – 11% din totalul de voturi.