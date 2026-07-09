Și nu doar copiii au fost prinși de nebunia albumului de la Mondial. Ba dimpotrivă! Cei mai afectați par adolescenții și, mai ales, tăticii.





Unii se plâng că au cheltuit o avere și tot le mai lipsesc câteva stickere. Alții spun că și-au consumat deja bugetul de vacanță și au rămas fără banii de bere. Soțiile sunt convinse că dependența de abțibilduri cu Mbappé, Messi sau Kane e, vara asta, mai periculoasă decât goana după lămâile de la păcănele.





Iar dacă tot crește numărul echipelor de la un Mondial la altul, la ediția viitoare există riscul ca albumul Panini să-i facă o concurență serioasă celebrului „Omagiu” de aproape 600 de pagini dedicat lui Ceaușescu.





Pentru sătmăreni avem însă și o veste bună. Cei care au adunat teancuri de dubluri își trăiesc acum momentul de glorie. În fiecare sâmbătă, între orele 9.00 și 12.30, în ”Groapa lui Gyuszi” din Centrul Nou, are loc marea bursă a stickerelor. Acolo poți vedea cum un Messi se schimbă pe cinci egipteni, un Lukaku pe toată administrația Trump... cu Infantino cu tot.





Și, dacă tot vine weekendul, e rost de distracție și la Satu Mare. Poate organizatorii Street Music Festival se gândesc să transmită și meciurile din sferturile de finală pe ecranele LED. Ar avea de câștigat toată lumea.





Fanii Argentinei ar putea fredona „Don’t Cry for Me, Argentina”, spaniolii un zdravăn „Viva España!”, francezii și-ar cânta „La Marseillaise”, iar englezii pot veni cu toată colecția Beatles și Oasis. De dragul prietenului nostru Charles din Breb... și Viscri, promitem și un „God Save the King”.





Nu-i uităm nici pe fanii Norvegiei, care, ajutați de al nostru Ionuț Stancovici, pot pune mâna pe vâsle. Iar Marocul ne amintește de un refren drag tribunelor de pe jumătate demolatul stadion Olimpia: „Marrakesh, o Marrakesh, luptă, Oli, dacă ne iubești!”





Până una-alta, spor la lipit, spor la schimburi și... dacă mai găsiți un Mbappé, un Messi ori un Yamal să știți că sigur îl caută un tătic.





Florin Cristian Mureșan