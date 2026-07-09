RECRUTARE. Au început înscrierile la Facultatea de pompieri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a dat startul recrutării candidaților pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2026–2027. Tinerii care visează la o carieră în domeniul situațiilor de urgență se pot înscrie până în 24 iulie.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare recrutează candidați pentru admiterea în anul universitar 2026–2027 la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.

În sesiunea din acest an sunt disponibile 38 de locuri, dintre care 36 pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), un loc pentru Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și un loc destinat candidaților de etnie romă. În plus, IGSU beneficiază de încă opt locuri la Facultatea de Drept din cadrul Academiei.

Înscrierile se fac exclusiv online

Candidații care au domiciliul sau reședința în județul Satu Mare trebuie să completeze cererea-tip de înscriere, disponibilă pe site-ul ISU Satu Mare, și să o transmită exclusiv în format electronic, împreună cu documentele solicitate, la adresa de e-mail sru@isusm.igsu.ro.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 24 iulie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La cererea de înscriere trebuie anexate copia actului de identitate și consimțământul pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar.

Calendarul admiterii

Procesul de recrutare se va desfășura în mai multe etape. Dosarele de recrutare trebuie finalizate până la 6 august 2026, iar evaluarea psihologică va avea loc până la 4 august, conform programării stabilite de Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.

Evaluarea performanțelor fizice este programată în perioada 12–19 august, proba scrisă va avea loc în 22 august, iar examinarea medicală se va desfășura între 27 august și 14 septembrie 2026.

Oportunitate pentru tinerii care își doresc o carieră în uniformă

Reprezentanții ISU Satu Mare îi încurajează pe tinerii care își doresc o carieră în domeniul situațiilor de urgență să profite de această oportunitate și să se înscrie la concursul de admitere.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane al ISU Satu Mare, la numărul de telefon 0261.711.212, interior 27103.