Polițiștii rutieri și inspectorii Registrului Auto Român au desfășurat o amplă acțiune de control în municipiul Satu Mare, vizând respectarea legislației rutiere și depistarea autovehiculelor care nu îndeplinesc condițiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) Satu Mare, au organizat miercuri, 8 iulie, o acțiune de control desfășurată în intervalul orar 10:00–12:30, având ca obiectiv prevenirea accidentelor rutiere, combaterea încălcării normelor de circulație și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.





Zeci de sancțiuni în doar două ore și jumătate

În timpul acțiunii, oamenii legii au verificat 18 autoturisme și au legitimat 19 persoane, fiind constatate numeroase abateri de la legislația rutieră.





În urma controalelor, polițiștii au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 14.000 de lei.

RAR a retras opt certificate de înmatriculare

Pe lângă verificările efectuate de polițiști, inspectorii Registrului Auto Român au controlat starea tehnică a autovehiculelor oprite în trafic.

În urma acestor verificări, au fost identificate mai multe autovehicule care nu îndeplineau condițiile tehnice necesare pentru circulația pe drumurile publice, fiind reținute opt certificate de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind reducerea riscului producerii accidentelor rutiere și eliminarea din trafic a vehiculelor care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.



