



Un accident rutier s-a produs în această seara, la ora 22:00, în municipiul Carei, în apropierea Catedralei, după ce, din primele informații, unul dintre șoferi nu ar fi acordat prioritate de trecere.

La fața locului au intervenit echipajele de urgență pentru gestionarea situației și dirijarea traficului.

Deocamdată, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare nu a transmis informații oficiale privind împrejurările producerii accidentului, dar nu există persoane rănite.

Știre în curs de actualizare. Vom reveni cu detalii imediat ce autoritățile vor comunica date oficiale.