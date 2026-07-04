



Deputatul PSD Mircea Govor, președintele Organizației Județene PSD Satu Mare, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, marcată în acest an într-un moment simbolic, la împlinirea a 250 de ani de la proclamarea independenței.

În mesajul său, Mircea Govor subliniază importanța valorilor care au stat la baza formării Statelor Unite – libertatea, democrația și respectul pentru demnitatea umană – valori care au influențat dezvoltarea uneia dintre cele mai puternice democrații ale lumii.

„Astăzi marcăm 250 de ani de la momentul istoric în care a fost afirmat un ideal simplu și puternic: libertatea. Un ideal care a schimbat o națiune și a devenit un reper pentru întreaga lume”, transmite deputatul PSD.

Președintele PSD Satu Mare evidențiază că dezvoltarea Statelor Unite demonstrează că prin unitate, muncă și respect pentru oameni se poate construi o societate puternică și prosperă.

Totodată, Mircea Govor a adresat cele mai sincere urări partenerilor și prietenilor americani, exprimându-și dorința ca relațiile de colaborare și prietenie dintre cele două popoare să continue și în viitor.

Mesajul se încheie cu urarea: „La mulți ani, America! Libertate. Democrație. Speranță.”