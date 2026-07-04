VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE RĂSĂRIT

De: Dr. Valentin Lucian Beloiu – Editorialist VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, corespondent de București; membru în: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România; Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România; Uniunea Jurnaliștilor Francofoni; Asociația Artiștilor Fotografi; Clubul Presei de Turism FIJET România; inginer, psiholog și sociolog;

În contextul modernizării administrației publice, autoritățile au identificat o disfuncționalitate structurală: o parte importantă din administrație pare ocupată permanent cu consultări, validări și alte forme de activitate greu de măsurat, fără rezultate cuantificabile. Aceste forme de activitate, în care prezența contează mai mult decât rezultatul, au fost până acum lăsate fără un cadru procedural clar, generând presiuni nejustificate pentru accelerarea unor procese ce, prin natură, impun un ritm lent sau nedeterminat. Așa a apărut ideea transformării acestei „arte a nemișcării administrative” într-o politică publică asumată, astfel încât fenomenul să poată fi gestionat instituțional, integrat într-o viziune coerentă și predictibilă și, în sfârșit, să primească un cadru oficial.





MARTOR AL UNUI VIS:

ÎNTRE PARODIE ȘI COȘMAR

(BIKFALVI ZSOLT - Pe ultimul drum)





Context și fundamentarea inițiativei

Guvernul a aprobat înființarea Ministerului Optimizării Prezenței statice (MOPs), o instituție menită să coordoneze formele de prezență administrativă fără impact operațional direct, iar noul minister urmărește standardizarea acestor practici prin indicatori precum durata medie de prezență fără intervenție, și numărul de ședințe încheiate fără concluzii.





Organizare instituțională și mecanisme de funcționare

Structura ministerului include 13 direcții generale și 14 servicii, organizate suficient de flexibil încât să nu producă schimbări bruște, printre acestea numărându-se: Direcția Generală de Monitorizare a Prezenței Fără Obiect și Centrul Național pentru Studiul Așteptării Active, care analizează timpii optimi de întârziere în luarea deciziilor și felul în care pauzele lungi și dese contribuie la impresia că se lucrează.

Colaborarea interinstituțională se va face prin comitete consultative, iar consilierii vor redacta puncte de vedere preliminare, revizuibile în funcție de ritmul stagnării sau de evoluția lipsei de progres.





Finanțare și mecanisme de neintervenție

În paralel, va fi instituit un cadru de evaluare a performanței personalului din cadrul MOPs, bazat pe indicatori specifici activității de prezență statică. Aceștia vor include, între altele, durata medie de menținere a unei poziții administrative fără intervenție, numărul de ședințe în care nu s-a adoptat nicio decizie și capacitatea de a asigura continuitatea proceselor aflate în analiză, fără o finalizare propriu-zisă.







(Foto: Dragos Georgescu - Iubire sub mască)

Evaluarea nu va urmări eficiența în sens clasic, ci mai degrabă stabilitatea în menținerea echilibrului instituțional și coerența lipsei de rezultat operațional.





Instrumente financiare și programe operaționale

Bugetul ministerului provine din fonduri naționale și europene dedicate consolidării capacității administrative de a nu interveni … premature, iar printre programele-pilot se numără „Așteaptă și Vezi”, pentru instituțiile ce amână implementarea măsurilor fără a pierde controlul narativ, și schema „Cadru în Lucru”, pentru proiecte aflate permanent în analiză.





Autoritățile locale vor putea accesa granturi pentru modernizarea infrastructurii de neacțiune și mutarea în online a binecunoscutului circuit nesfârșit de aprobări, iar inovația va fi stimulată prin ședințe recurente fără ordine de zi și platforme online pentru urmărirea progresului stagnant, având obiectiv oficial: „crearea unui sistem sustenabil în care indecizia administrativă să fie tolerată și să funcționeze ordonat și fără surprize”.





Impact estimat și beneficii pentru cetățeni

Impactul a fost estimat pozitiv, cu un climat administrativ mai relaxat și reducerea riscului de decizii pripite. Cetățenii se vor bucura, în sfârșit, de întârzieri previzibile și de răspunsuri suficient de vagi încât să nu creeze așteptări. „Nu orice problemă necesită soluție imediată sau, în anumite cazuri, vreo soluție în general”, notează raportul oficial.

















Reacții instituționale și adaptare sistemică

Reacțiile au fost conforme așteptărilor: opoziția a criticat inițiativa ca „formalizare a unei practici deja consolidate”, în timp ce sindicatele au salutat recunoașterea oficială a activității fără rezultate … funcționarii așteaptă norme metodologice înainte de a-și exprima puncte de vedere ferme, iar instituțiile încearcă de pe acum să-și sincronizeze propriile metode de blocaj administrativ și proceduri de stagnare cu viitoarele standarde naționale.





Proiecte pilot și implementare experimentală

Primul proiect pilot va fi în implementat în capitală, cu instituții participante la programe experimentale de prezență coordonată, fără obiective operaționale, iar evaluarea se va face pe baza capacității de a menține discuții fără concluzii și frecvența amânărilor procedurale.

(Art Elier – DURERILE HUMEI)





În caz de derapaje spre eficiență, se aplică măsuri corective, inclusiv redistribuiri. „Nu ne permitem, și trebuie evitat orice risc ca activitatea să devină, accidental, eficientă”, a declarat un oficial.





Perspectivă cultural-administrativă

Pe termen lung, MOPs își propune extinderea modelului la nivel european, prin parteneriate pentru armonizarea standardelor de prezență fără finalitate. „Viitorul administrației nu înseamnă neapărat mai multă activitate, ci o gestionare mai atentă a lipsei ei și o mai bună calibrare a nimicului operațional”, concluzionează un înalt oficial. Ministerul transformă lipsa de rezultat din vulnerabilitate într-un pilon de stabilitate, garantând cetățenilor că problemele vor beneficia de același tratament atent, suficient de lung încât să nu schimbe mare lucru.

…





Bună dimineața Vali trezește-te! … e gata cafeaua

Astfel, după o noapte de coșmar, asemenea urmelor de apă lăsate de un mop pe coridoarele administrației, activitatea MOPs mi-a lăsat doar o scurtă impresie de intervenție în timpul somnului, pentru ca apoi să se evapore lent, fără urme, fără concluzii și fără să schimbe în mod real suprafața lucrurilor. Dacă această viziune administrativă pare familiară, este poate pentru că, într-un fel discret și inevitabil, țara continuă să funcționeze între două ședințe amânate din universul lui Ion Luca Caragiale.

M-am trezit din somn… sau cel puțin așa sper ...

și e cazul să-mi savurez cafeaua în familie, într-un început de zi frumoasă, într-o lume mai bună.

Astăzi e o nouă zi!





Acest articol este o parodie, și trebuie tratat ca atare





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