



Malul Someșului a fost, vineri seara, locul de întâlnire pentru zeci de sătmăreni care au ales să îmbine mișcarea, relaxarea și timpul petrecut în natură în cadrul programului „Weekend în Mișcare”.

Participanții au luat parte la o sesiune de BODYART, coordonată de instructorul Ilyés Ilona, activitate care le-a oferit ocazia să își îmbunătățească starea de bine prin exerciții ce combină mișcarea, respirația și echilibrul, într-un cadru natural.

Organizatorii spun că scopul programului este încurajarea unui stil de viață activ și promovarea mișcării în aer liber, oferind comunității oportunități de recreere și socializare într-un spațiu prietenos.

Reprezentanții proiectului se declară încântați de participarea tot mai numeroasă a sătmărenilor și îi invită pe toți cei interesați să ia parte și la următoarele activități organizate pe malul Someșului, în cadrul programului „Weekend în Mișcare”.