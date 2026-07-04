Sătmărenii au început weekendul cu o sesiune de BODYART în aer liber

Locale 04.07.2026 12:45
Sătmărenii au început weekendul cu o sesiune de BODYART în aer liber


Malul Someșului a fost, vineri seara, locul de întâlnire pentru zeci de sătmăreni care au ales să îmbine mișcarea, relaxarea și timpul petrecut în natură în cadrul programului „Weekend în Mișcare”.

Participanții au luat parte la o sesiune de BODYART, coordonată de instructorul Ilyés Ilona, activitate care le-a oferit ocazia să își îmbunătățească starea de bine prin exerciții ce combină mișcarea, respirația și echilibrul, într-un cadru natural.

Organizatorii spun că scopul programului este încurajarea unui stil de viață activ și promovarea mișcării în aer liber, oferind comunității oportunități de recreere și socializare într-un spațiu prietenos.

Reprezentanții proiectului se declară încântați de participarea tot mai numeroasă a sătmărenilor și îi invită pe toți cei interesați să ia parte și la următoarele activități organizate pe malul Someșului, în cadrul programului „Weekend în Mișcare”.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
AutoCub.ro - otto