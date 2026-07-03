



Spitalul Județean de Urgență Satu Mare face un nou pas spre eficiența energetică și reducerea costurilor de funcționare, după semnarea contractului pentru furnizarea și instalarea unui sistem fotovoltaic modern, în cadrul proiectului european SMART ENERGY.

Investiția presupune montarea unui sistem alcătuit din 262 de panouri fotovoltaice, care va fi amplasat în incinta unității medicale. Contractul are o valoare de 465.077,25 lei, fără TVA, iar potrivit prevederilor contractuale, sistemul va fi livrat, instalat și pus în funcțiune în termen de 60 de zile de la emiterea ordinului de livrare.

Proiectul este implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Transcarpatia din Ucraina și Municipiul Újfehértó din Ungaria, în perioada 15 februarie 2025 – 31 decembrie 2026.

Valoarea totală a proiectului SMART ENERGY este de 625.471,86 euro, dintre care 562.924,67 euro reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană, prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina.

Implementarea sistemului fotovoltaic va contribui la reducerea consumului de energie din surse convenționale, la diminuarea costurilor de funcționare ale spitalului și la utilizarea unor soluții sustenabile, în beneficiul pacienților și al întregii comunități. Totodată, investiția reprezintă un pas important în direcția modernizării infrastructurii medicale și a creșterii eficienței energetice a celei mai importante unități sanitare din județul Satu Mare.