



COMUNA TARNA MARE cu sediul în localitatea Tarna Mare, strada Principală, nr. 284, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite/actualizate pentru proiectul: „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare actualizate și motivele care o fundamentează pot fi consultate la Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni–joi între orele 8–16.30, vineri între orele 8–14, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.