Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tarna Mare

Anunțuri 03.07.2026 13:58
Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul de extindere a rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tarna Mare


COMUNA TARNA MARE cu sediul în localitatea Tarna Mare, strada Principală, nr. 284, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite/actualizate pentru proiectul: „Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare”, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei etapei de încadrare actualizate și motivele care o fundamentează pot fi consultate la Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni–joi între orele 8–16.30, vineri între orele 8–14, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

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