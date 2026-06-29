DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA – SUCURSALA SATU MARE - ANUNT DE MEDIU Anunțuri •

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA – SUCURSALA SATU MARE, cu sediul în mun. Satu Mare, str. Mircea Cel Bătrân, nr. 10, jud. Satu Mare, titular al proiectului: „Extindere RED amplasată în intravilanul localității Botiz, str. Bradului, jud. Satu Mare”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Botiz, str. Bradului, județul Satu Mare în cadrul de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, mun. Satu Mare, str. Mircea Cel Bătrân nr. 8/B, jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de interent a autorității competente pentru protecția mediului.

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