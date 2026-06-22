ANUNȚ SUENOVOLT SRL CAREI

SUENOVOLT SRL, cu sediul în Mun. Carei, Str. Eliberării, Nr. 21, Ap. 42, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ”Construire hală, platforme exterioare, împrejmuire teren și porți de acces pentru proiectul: dezvoltarea unei drone electrice terestre autonome, pentru activitățile agricole din viticultură și pomicultură pentru S.C. SUENOVOLT S.R.L.”, propus a fi amplasat în Loc. Tășnad, intravilan, CF nr. 113134 Tășnad, Jud. Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro, și la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro.