



În timp ce colegiile naționale din Satu Mare se înghesuie cu sute de elevi și ultimele medii de admitere cresc de la an la an, o parte dintre liceele tehnologice ale județului se confruntă cu un fenomen tăcut, dar grăitor: dezinteresul masiv al absolvenților de clasa a VIII-a. Datele admiterii pentru anul școlar 2026-2027 arată o realitate crudă, în care unele specializări abia dacă adună candidați suficienți pentru a-și umple o singură clasă.

Brâncuși, Brătianu, Vuia și Zamfirescu: locuri goale și medii de admitere „de rezervă”

Analiza ofertei educaționale pentru aceste patru licee tehnologice din Satu Mare scoate la iveală un tablou al dezinteresului, cu medii de admitere care ating cote aproape simbolice și număr de candidați care stă sub semnul întrebării.

La Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, situația este una dramatică. Specializări întregi funcționează la limita existenței: „Tehnician în prelucrarea lemnului” în limba română a atras doar 3 candidați pentru 14 locuri, cu o ultimă medie de admitere de doar 3,20 . „Tehnician transporturi / Mecanic auto” în limba maghiară a avut un singur candidat – o prezență mai degrabă simbolică pentru cele 12 locuri disponibile . Până și specializări cu potențial, precum „Tehnician ecolog și protecția calității mediului”, au reușit să atragă exact numărul minim necesar: 14 candidați pentru 14 locuri .

La Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”, interesul este la fel de scăzut. Specializarea „Tehnician electronist” s-a bucurat de interesul a doar 2 candidați pentru 28 de locuri, în timp ce „Tehnician mecatronist / Operator la mașini cu comandă numerică” a atras un singur elev . Mediile de admitere sunt sub orice așteptare: 4,00 pentru Mecanică, 4,55 pentru Electronică . Rezultatul? Promovabilitatea la Bacalaureat 2026 este de doar 31,9% pentru acest liceu , confirmând că nu doar atragerea elevilor este problema, ci și pregătirea lor.

Liceul Tehnologic „Unio-Traian Vuia” completează această listă a marginalizării. Aici, pe lângă oferta în limba română care abia adună câțiva candidați pe specializare („Tehnician desenator pentru construcții” – 3 candidați, „Tehnician electrician” – 1 candidat), secția maghiară nu este mai brează: 1 candidat pentru „Tehnician mecanic pentru întreținere” . Rezultatul la Bacalaureat este și mai tăios: 0% promovabilitate, cu un singur candidat înscris, absent de la probe .

Liceul Tehnologic „Elisa Zamfirescu” pare a fi o excepție relativă, reușind să atragă 42 de candidați la specializarea „Coafor stilist” în limba română . Cu toate acestea, specializările tehnice, precum industria textilă, se confruntă și ele cu un interes redus, iar media generală la Bacalaureat este de 6,03, cu o rată de promovare de 45,5% . Sunt cifre care plasează acest liceu în plutonul de mijloc, dar departe de performanța colegiilor naționale.

De ce fug absolvenții?

Specializările oferite de aceste licee sunt, de cele mai multe ori, în domenii precum prelucrarea lemnului, mecanica auto, electronica sau construcțiile – sectoare cu cerere pe piața muncii, dar care nu atrag tinerii. Percepția asupra unei cariere tehnice ca fiind mai puțin „prestigioasă” decât una în IT, drept sau administrație, combinată cu lipsa de informare corectă și cu presiunea socială pentru învățământul superior, face ca aceste licee să fie privite ca ultima soluție, nu ca prima opțiune.

Nu este vorba doar de medii de admitere mici, ci de o adevărată criză de identitate. Aceste unități de învățământ nu mai sunt percepute ca școli care deschid uși către o carieră, ci ca niște variante de „ultimă instanță” pentru elevi care nu au luat medii mari la Evaluarea Națională . Și dacă nici elevii nu cred în viitorul acestor școli, societatea va avea de suferit: lipsa de mecanici, electricieni, instalatori sau specialiști în prelucrarea lemnului se va resimți în economie.

Un viitor de „licee-fantomă”?

Fenomenul observat acum câțiva ani la UNIO și Ardud, unde la Bacalaureat nu s-a prezentat niciun candidat , începe să se generalizeze. Când o specializare are 1-2 candidați pentru 14 locuri, întrebarea legitimă este: mai are sens să existe? Și dacă aceste licee nu pot atrage elevi și nu pot produce absolvenți calificați, ce rost mai au într-un sistem educațional care se vrea modern și conectat la realitate?

Cristian Stan