



Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din localitatea Someșeni, este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști conducând un autoturism, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 01:00, pe strada Tineretului din localitatea Apa. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit autoturismul pentru efectuarea unui control.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul aflat la volan nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, motiv pentru care deplasarea acestuia pe drumurile publice constituie infracțiune.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

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