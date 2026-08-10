Polițiștii sătmăreni au depistat, în ultimele zile, doi conducători de vehicule care ar fi încălcat legislația rutieră. În ambele situații au fost deschise dosare penale.

Primul caz a fost înregistrat în 8 august, în jurul orei 11:30, pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare – DN 19H. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, din municipiul Satu Mare.

Verificările efectuate în bazele de date au arătat că acesta avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. Polițiștii continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.

Tânăr de 19 ani, accident cu ATV-ul la Turț. Etilotestul a indicat 0,46 mg/l

Un al doilea incident s-a produs în noaptea de 9 spre 10 august, în jurul orei 00:30, pe strada Susanii de Jos din localitatea Turț.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 19 ani, din Turț, în timp ce conducea un ATV, ar fi acroșat un autoturism parcat, după care a intrat în gardul unui imobil.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din informațiile transmise de polițiști nu rezultă existența unor persoane rănite, evenimentul fiind raportat ca fiind soldat cu pagube materiale./ În acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

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