Iluminat public modern și în Baba Novac. Contractul de finanțare a fost semnat

Locale 10.08.2026 12:38
Iluminat public modern și în Baba Novac. Contractul de finanțare a fost semnat


Locuitorii din Baba Novac vor beneficia de un sistem de iluminat public modernizat, după ce Primăria Orașului Ardud a obținut finanțarea necesară pentru realizarea investiției. Contractul de finanțare a fost semnat de primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma.

Proiectul este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și urmărește modernizarea infrastructurii de iluminat public, precum și creșterea eficienței energetice în localitatea Baba Novac.

Noua investiție vine în continuarea unui proiect similar derulat de administrația locală în Ardud, Mădăras, Gerăușa și Sărătură. Lucrările din aceste localități se află în prezent aproape de finalizare, iar extinderea programului către Baba Novac reprezintă următoarea etapă a procesului de modernizare a iluminatului public la nivelul orașului Ardud și al localităților aparținătoare.

Prin implementarea proiectului, administrația locală urmărește atât reducerea consumului de energie, cât și îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort pentru locuitori. Un sistem modern de iluminat public poate contribui, totodată, la diminuarea costurilor de funcționare și la utilizarea mai eficientă a resurselor energetice.

Reprezentanții administrației locale subliniază că investițiile în infrastructura publică vor continua în toate comunitățile aparținătoare orașului Ardud, obiectivul fiind modernizarea treptată a serviciilor și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitori.

„Sunt investiții care înseamnă mai multă siguranță, eficiență și confort pentru oameni și care contribuie, pas cu pas, la dezvoltarea tuturor comunităților din orașul Ardud”, au transmis reprezentanții administrației locale.


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