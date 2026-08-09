Unirea Tășnad, pierde amicalul de gală din Gruia!

Amical: CFR Cluj Napoca- Unirea Tășnad 5-0





Unirea Tășnad a avut parte vineri de un test special în cadrul pregătirilor pentru noul sezon al Ligii a 3-a. Echipa pregătită de Mihai Sabău Svegler și Cosmin Iuhas a evoluat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, împotriva uneia dintre formațiile importante ale fotbalului românesc, CFR Cluj.

Partida a avut și o doză aparte de interes, în condițiile în care pe aceeași arenă, cu doar o zi înainte, CFR Cluj pierduse categoric, scor 0–5, în fața norvegienilor de la Tromsø, în preliminariile Conference League. Iar în Gruia a urmat furtuna creată de patronul Varga prin demiterea antrenorului principal și renunțarea la trei jucători din echipa umilită de norvegieni.

Rămasă fără , formația clujeană a mizat în principal pe jucătorii care nu evoluaseră în partida europeană. Chiar și așa, în echipa CFR-ului s-au regăsit mai mulți fotbaliști cu experiență, printre care Demjan Đoković, Adrian Păun, Andreas Sfait, Sergiu Buș, Lorenzo Biliboc și Matei Cosmin.

Tășnădenii au rezistat onorabil

Unirea Tășnad a încercat să țină pasul cu adversarul mult mai bine cotat și, în anumite momente, chiar a pus probleme formației clujene. Robert Băciuț, Denis Matei și Raul Sălăjean au amenințat poarta CFR-ului, însă experiența și valoarea individuală a jucătorilor din SuperLigă și-au spus în cele din urmă cuvântul.

În prima repriză, CFR Cluj a profitat de două greșeli individuale ale formației sătmărene și a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, scor 2–0.

După pauză, antrenorul Mihai Sabău Svegler a mizat pe rotația întregului lot. Tehnicianul tășnădean a deplasat la Cluj nu mai puțin de 29 de jucători, iar prin schimbări succesive le-a oferit tuturor posibilitatea de a evolua și de a demonstra că merită un loc în lotul pentru noul sezon.

Un aspect îmbucurător îl reprezintă și faptul că în lot s-au aflat zece jucători cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, semn că Unirea acordă o atenție importantă tinerilor.

Dintre aceștia, o mențiune specială merită Luca Potra, care are doar 16 ani. Tânărul portar a avut o evoluție curajoasă și a reușit chiar să apere un penalty în fața jucătorilor de la CFR. De asemenea remarcabilă a fost și evoluția unui alt tânăr jucător, Alex Codrea.

Până la final, CFR Cluj a mai înscris de trei ori și s-a impus cu 5–0, însă rezultatul a contat mai puțin pentru formația din Tășnad. Mult mai importantă a fost experiența acumulată într-un duel împotriva unei echipe de top a fotbalului românesc.

Partida de la Cluj a fost organizată și cu sprijinul președintelui Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, care s-a ocupat de desfășurarea întâlnirii.

Al treilea amical al verii

Pentru Unirea Tășnad, confruntarea cu CFR Cluj a fost al treilea meci de pregătire din această vară.

În primele două partide, formația sătmăreană a pierdut cu 3–0 pe teren propriu în fața celor de la Mátészalkai MTK, după care a remizat fără goluri, 0–0, cu CSM Sighetu Marmației.

Pregătirea continuă în zilele următoare. Miercuri, de la ora 18.00, Unirea Tășnad va evolua pe teren propriu împotriva celor de la Academica Recea , iar sâmbăta viitoare, de la ora 11.00, echipa sătmăreană va juca la Zalău.

Ultimul test înaintea startului campionatului este programat pentru 22 august, când Unirea Tășnad va întâlni formația Rapid Jibou, din județul Sălaj.

„A fost un meci de pregătire foarte util”

La finalul partidei de la Cluj-Napoca, antrenorul Mihai Sabău Svegler a subliniat importanța acestui test pentru construirea lotului:

„Pentru noi a fost un meci de pregătire util, în care am putut să-i evaluăm pe jucătorii nou-veniți. Lotul nostru începe încet-încet să prindă contur. Mai avem două săptămâni la dispoziție pentru a mai pune la punct lucrurile și pentru a omogeniza echipa.”

Chiar dacă diferența de scor a fost una categorică, Unirea Tășnad pleacă de la Cluj cu experiența unui meci împotriva unei formații de nivel superior, iar pentru o echipă aflată în plin proces de formare, astfel de partide pot fi extrem de importante înaintea startului noului sezon de Liga a 3-a.

MECI AMICAL

CFR Cluj – Unirea Tășnad 5–0 (2–0)