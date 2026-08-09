



Comunitatea din Domănești, comuna Moftin, a sărbătorit duminică un moment cu o puternică încărcătură spirituală și istorică, marcat de trei aniversări importante: 125 de ani de la construirea Bisericii Greco-Catolice din localitate, 30 de ani de activitate pastorală ai părintelui Gheorghe Dumitru Pop și trei decenii de când Gheorghe David conduce administrația locală a comunei Moftin.

La eveniment a participat și președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, care a răspuns invitației adresate de primarul Gheorghe David și a luat parte la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic de Oradea, alături de numeroși credincioși și reprezentanți ai comunității.

În mesajul transmis cu această ocazie, Mircea Govor a subliniat că aniversarea celor 125 de ani ai lăcașului de cult reprezintă mai mult decât un simplu reper cronologic.

„O biserică ce dăinuie de 125 de ani înseamnă nu doar un lăcaș de cult. Înseamnă credința și memoria mai multor generații, tradiții păstrate și transmise mai departe și o parte importantă din istoria acestei comunități”, a declarat deputatul social-democrat.

Liderul PSD Satu Mare a adresat felicitări părintelui Gheorghe Dumitru Pop pentru cei 30 de ani de slujire pastorală, apreciind implicarea acestuia în viața comunității și dedicarea față de credincioși. Totodată, Mircea Govor l-a felicitat pe primarul Gheorghe David pentru cei 30 de ani petrecuți în fruntea administrației locale, apreciind că longevitatea în funcție reflectă încrederea pe care cetățenii i-au acordat-o de-a lungul timpului.

Deputatul a evidențiat că respectul reciproc, credința, dialogul și grija față de oameni reprezintă valori esențiale pentru dezvoltarea unei comunități unite și puternice, indiferent de confesiunea religioasă.

La final, Mircea Govor a transmis un mesaj de felicitare întregii comunități din Domănești, mulțumind tuturor celor care au contribuit la păstrarea patrimoniului spiritual și a tradițiilor locale și urând locuitorilor comunei Moftin sănătate, prosperitate și mulți ani binecuvântați.