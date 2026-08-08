



Polițiștii de frontieră sătmăreni au oprit în trafic un camion condus de un bărbat de 71 de ani și un autoturism aflat la volanul căruia se afla un tânăr de 20 de ani. În ambele cazuri, verificările au scos la iveală încălcări grave ale legislației rutiere.

Două cazuri distincte de conducere fără drept au fost descoperite de polițiștii de frontieră sătmăreni în zona Petea, în decurs de aproximativ 24 de ore. Un bărbat de 71 de ani a fost prins la volanul unui ansamblu rutier deși avea dreptul de a conduce suspendat, iar un tânăr de 20 de ani conducea un autoturism fără să dețină permis de conducere.

În ambele situații, polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale.

Camion condus cu permisul suspendat

Primul caz a fost descoperit în data de 7 august, în jurul orei 14:30, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Petea au oprit pentru control, pe comunicația Satu Mare – Petea, un ansamblu rutier format din cap tractor înmatriculat în Cehia și remorcă înmatriculată în Slovacia.

La volan se afla un cetățean român în vârstă de 71 de ani, domiciliat în județul Bistrița-Năsăud.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, ceea ce nu îi permitea să conducă pe drumurile publice.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

Tânăr de 20 de ani, prins la volan fără permis

La doar o zi distanță, în primele ore ale zilei de 8 august, polițiștii de frontieră din cadrul aceluiași sector au depistat un al doilea conducător auto care nu avea dreptul legal de a conduce.

Controlul a avut loc pe raza localității Petea, unde oamenii legii au oprit un autoturism înmatriculat în Franța.

La volan se afla un cetățean român în vârstă de 20 de ani, domiciliat în județul Buzău.

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală faptul că tânărul nu deținea permis de conducere.

Și în acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.

Controalele continuă în zona de frontieră

Cele două cazuri demonstrează, încă o dată, importanța verificărilor efectuate de polițiștii de frontieră pe căile de comunicație din zona de responsabilitate.

Acțiunile de control urmăresc nu doar prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, ci și depistarea persoanelor care încalcă legislația rutieră și pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.