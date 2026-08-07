







Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare, anunță finalizarea, în luna iunie 2026, a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Tarna Mare”, cod F-PNRR-Dotari-2023-5268, implementat în perioada septembrie 2023 – iunie 2026, în baza Contractului de finanțare nr. 2264DOT/2023, încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în numele Ministerului Educației.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI – Politici pentru noua generație, Componenta C15 – Educație, prin Reforma 5/Investiția 9 (Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ) și Reforma 6/Investiția 11 (Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare).

Valoarea totală a proiectului a fost de 894.649,53 lei, din care:

valoare eligibilă PNRR: 749.640,36 lei ;

; TVA eligibilă: 142.431,67 lei ;

; valoare neeligibilă, suportată din bugetul local: 2.577,50 lei.

Beneficiarul real al investiției este Liceul Tehnologic Tarna Mare.

Prin proiect, Liceul Tehnologic Tarna Mare a fost dotat cu mobilier și materiale didactice pentru sălile de clasă, echipamente digitale pentru organizarea învățării în mediul virtual, precum și mobilier și echipamente specifice pentru un laborator de științe și pentru cabinete școlare, inclusiv o sală de sport. Investiția a inclus totodată dotarea unui laborator de informatică cu echipamente TIC.

Investiția are ca beneficiari direcți 336 de elevi și 33 de cadre didactice din comuna Tarna Mare.

La nivelul comunității, proiectul contribuie la modernizarea infrastructurii educaționale din Tarna Mare, oferind elevilor și cadrelor didactice acces la echipamente digitale moderne și la spații de învățare mai bine dotate. Investiția sprijină procesul de digitalizare a educației la nivel local, facilitează organizarea activităților didactice și extrașcolare, inclusiv în mediul virtual, și contribuie la reducerea decalajelor dintre unitățile de învățământ din mediul rural și cele din zonele urbane, în linie cu obiectivele Componentei C15 – Educație a PNRR.

Date de contact:

Comuna Tarna Mare

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E-mail: primaria@comunatarnamare.ro