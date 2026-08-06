Au venit oșenii acasă…

Perioada concediilor aduce, an de an, un motiv de bucurie pentru Țara Oașului. Mii de oșeni stabiliți în străinătate se întorc acasă pentru a-și petrece vacanța alături de familie și prieteni, iar localitățile din zonă prind din nou viață. Străzile sunt mai animate, terasele și magazinele mai pline, iar schimburile valutare înregistrează un volum ridicat de tranzacții. De altfel, în această perioadă se observă și o ușoară scădere a cursului euro la casele de schimb, semn al intrării unui volum important de valută în economie.

Dincolo de această atmosferă de sărbătoare, există însă și o realitate care nu poate fi ignorată. Comunicatele recente ale Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare arată că tot mai multe evenimente rutiere și infracțiuni la regimul circulației sunt înregistrate în zona Oașului. În ultimele zile, mai multe accidente, șoferi depistați sub influența alcoolului sau fără permis de conducere au fost identificați în localități.

Traficul este vizibil mai intens în această perioadă, iar aglomerația crește riscul producerii unor incidente. Tocmai de aceea, autoritățile și participanții la trafic sunt chemați la un plus de responsabilitate. Cei reveniți acasă trebuie să se bucure de vacanță în siguranță, fără excese la volan și cu respectarea regulilor de circulație.

Întoarcerea oșenilor acasă este una dintre cele mai frumoase perioade ale anului pentru întreaga comunitate. Tocmai de aceea, ar fi păcat ca bucuria revederii să fie umbrită de accidente care pot fi prevenite prin mai multă prudență și responsabilitate în trafic.

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