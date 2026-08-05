Valul de căldură care a cuprins județul Satu Mare nu afectează doar oamenii, ci și miile de animale fără stăpân care încearcă să supraviețuiască pe străzi. La temperaturi care au ajuns ieri la 39 de grade Celsius.

Din păcate, chiar și acolo unde oamenii cu suflet lasă boluri cu apă, aceasta devine aproape imposibil de băut după doar câteva ore petrecute în soarele arzător. Apa se încălzește rapid, iar animalele rămân din nou însetate, într-o luptă continuă cu canicula.

Aceste rânduri sunt scrise după ce, ieri după-amiază, un cățel rătăcea pe străzile municipiului Satu Mare. Plângea, dezorientat, probabil însetat, înfometat și speriat. O imagine care spune mai mult decât orice statistică despre drama animalelor abandonate.

Poate că, în aceste zile de foc, merită să ne amintim și versurile lui Mihai Constantinescu, care spun atât de simplu un mare adevăr:

„Iubiți și câinii vagabonzi.

Sunt mai cinstiți și uneori mai lorzi.”

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