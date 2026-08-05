Sancțiuni și amenzi de peste 145.000 de lei, în urma acțiunilor polițiștilor sătmăreni Locale •



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 4 august, o amplă serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile din județ. În urma controalelor, au fost aplicate peste 340 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 145.000 de lei.

În cadrul activităților dedicate menținerii ordinii publice și prevenirii faptelor antisociale, oamenii legii au aplicat peste 90 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 45.000 de lei, vizând abateri constatate în timpul verificărilor efectuate în mai multe localități din județ.

Totodată, polițiștii rutieri au intensificat acțiunile de supraveghere și control în trafic, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. În urma verificărilor, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 100.000 de lei, pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice.

Pe lângă amenzile aplicate, polițiștii au dispus și măsuri complementare. Opt conducători auto au rămas fără permisul de conducere, dreptul acestora de a conduce fiind suspendat ca urmare a abaterilor constatate. De asemenea, au fost reținute șapte certificate de înmatriculare, în situațiile în care vehiculele nu îndeplineau condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, obiectivul fiind prevenirea accidentelor rutiere, combaterea comportamentelor care pun în pericol siguranța participanților la trafic și menținerea unui climat de ordine și siguranță pentru cetățeni.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te