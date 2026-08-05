Liga a 2-a





l urmează duelul de sâmbătă din runda a 2-a, de pe stadionul Daniel Prodan, cu CSM Reșița

CSM Olimpia Satu Mare a început cu dreptul noul sezon al Ligii a 2-a, obținând un punct pe terenul celor de la CSC Dumbrăvița, scor 1-1, într-o partidă care a încheiat prima etapă a campionatului. Pentru sătmăreni, remiza are o valoare aparte, în condițiile în care echipa a aflat abia vineri, cu doar o zi înaintea startului sezonului, că va continua în eșalonul secund, după invitația primită din partea FRF în urma retragerii unei formații din competiție.

Echipa pregătită de Alexandru Pelici, aflat la debutul oficial pe banca Olimpiei, a arătat o imagine promițătoare, în ciuda timpului foarte scurt avut la dispoziție pentru pregătirea acestui meci și a numeroaselor schimbări din lot.

Sătmărenii au deschis scorul în minutul 26 prin nou-venitul Sergiu Jurj, care a finalizat cu sânge rece din interiorul careului o fază ce nu părea să anunțe pericol pentru gazde. Până la pauză însă, Dumbrăvița lui Florin Fabian a reușit să egaleze, Rareș Butnărașu reluând din apropiere, în minutul 43, după o lovitură liberă executată de Popovici.

În partea secundă, CSM Olimpia a fost echipa mai periculoasă. Carpa și Panos l-au pus serios la încercare pe portarul Mikloș, iar în prelungiri Vida a avut șansa golului victoriei, însă a trimis peste poartă dintr-o poziție excelentă.

Per ansamblu, remiza poate fi considerată un rezultat pozitiv pentru formația sătmăreană, care a demonstrat organizare și atitudine într-un context deloc ușor. Să amintim că partida s-a jucat în condiții extreme cu 38 de grade Celsius la umbra la ora meciului, în Banat.

Alexandru Pelici a început partida cu opt noutăți în primul unsprezece față de echipa care încheia sezonul trecut, doar Copaci, Carpa și Vida regăsindu-se printre titularii rămași din vechiul lot.

CSC Dumbrăvița – CSM Olimpia Satu Mare 1-1 (1-1)

Au marcat: Butnărașu (43) / Jurj (26).

CSC Dumbrăvița: Mikloș – Datcu (Nic. Pop 57′), Butnărașu, Șeroni (cpt.), Al. Negrea, Gladun – Sg. Popovici (Curescu 68′), Cibi, Bg. Vasile (Pădurariu 78′) – Mucuță (Andr. Burlacu 78′), Buțu (Krista 57′)

Rezerve neutilizate: P. Toroc – Panaite, Leczki, Paunovici

Antrenor: Florin Fabian

CSM Olimpia: I. Pop – Dănilă (Marin 46), Ardei, R. Suciu, Copaci (Drăghiceanu 78) – Golda, L. Bara (Ardeiu 84), Jorza (Panos 42), Carpa – Jurj (Zamfir 46), Vida.

În etapa a doua, CSM Olimpia va evolua pe teren propriu. Sâmbătă, de la ora 11:00, pe stadionul „Daniel Prodan”, sătmărenii vor primi vizita uneia dintre favoritele la promovare, CSM Reșița, formație pregătită de Dorinel Munteanu, care vine după victoria cu 2-1 obținută în prima rundă împotriva celor de la ASA Târgu Mureș. Va fi un nou test important pentru echipa lui Alexandru Pelici, care a arătat la Dumbrăvița că poate fi o formație competitivă în noul sezon al Ligii a 2-a.

Etapa următoare (8-12 august):

CSM Slatina – CS Dinamo Bucureşti

Metalul Buzău – CS Afumaţi

Chindia Târgoviște – Metaloglobus Bucureşti

CSC Şelimbăr –Poli Timișoara

Unirea Slobozia – CS Gloria Bistrița

Concordia Chiajna – FC Bihor Oradea

ASA Târgu Mureş – Cetatea Suceava

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Reşiţa

CSL Ștefăneștii de Jos – CSC Dumbrăviţa

SC Popești Leordeni – FC Bacău

Steaua București – SCM Râmnicu Vâlcea









