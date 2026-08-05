Expoziția „Patrimoniu 3D” aduce patrimoniul cultural în era digitală la Castelul Károlyi din Carei

Locale 05.08.2026 17:39
Expoziția „Patrimoniu 3D” aduce patrimoniul cultural în era digitală la Castelul Károlyi din Carei

Vizitatorii Castelului Károlyi din Carei sunt invitați să descopere o experiență inedită în care patrimoniul cultural și tehnologia se întâlnesc pentru a oferi o nouă perspectivă asupra istoriei. Expoziția „Patrimoniu 3D”, găzduită la parterul castelului până la sfârșitul lunii septembrie, propune publicului o incursiune în universul patrimoniului prin intermediul celor mai moderne tehnologii de digitizare și reconstrucție tridimensională.

Proiectul valorifică scanarea și modelarea 3D a unor obiecte de patrimoniu, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi detalii care, de multe ori, trec neobservate în cadrul unei expoziții clasice. Prin această abordare inovatoare, patrimoniul cultural devine mai accesibil, iar poveștile ascunse în spatele fiecărui exponat sunt aduse mai aproape de public.

Organizatorii subliniază că tehnologia digitală reprezintă un instrument important în conservarea și promovarea patrimoniului, contribuind atât la protejarea obiectelor valoroase, cât și la transmiterea acestora către generațiile viitoare. Expoziția demonstrează modul în care inovația poate completa misiunea muzeelor de a păstra și valorifica identitatea culturală.

Realizarea expoziției a fost posibilă datorită colaborării cu Muzeul Județean Satu Mare, instituție care a pus la dispoziție materialele și expertiza necesare pentru aducerea proiectului la Castelul Károlyi.

Deschisă până la sfârșitul lunii septembrie, expoziția „Patrimoniu 3D” le oferă tuturor celor interesați ocazia de a vedea cum trecutul și viitorul pot coexista într-un dialog fascinant, în care tradiția este pusă în valoare prin intermediul tehnologiei moderne. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să apropie publicul de patrimoniul cultural și să demonstreze că moștenirea istorică poate fi redescoperită și înțeleasă dintr-o perspectivă contemporană.

FOTO MUZEU 

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand