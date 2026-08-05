Vizitatorii Castelului Károlyi din Carei sunt invitați să descopere o experiență inedită în care patrimoniul cultural și tehnologia se întâlnesc pentru a oferi o nouă perspectivă asupra istoriei. Expoziția „Patrimoniu 3D”, găzduită la parterul castelului până la sfârșitul lunii septembrie, propune publicului o incursiune în universul patrimoniului prin intermediul celor mai moderne tehnologii de digitizare și reconstrucție tridimensională.

Proiectul valorifică scanarea și modelarea 3D a unor obiecte de patrimoniu, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi detalii care, de multe ori, trec neobservate în cadrul unei expoziții clasice. Prin această abordare inovatoare, patrimoniul cultural devine mai accesibil, iar poveștile ascunse în spatele fiecărui exponat sunt aduse mai aproape de public.

Organizatorii subliniază că tehnologia digitală reprezintă un instrument important în conservarea și promovarea patrimoniului, contribuind atât la protejarea obiectelor valoroase, cât și la transmiterea acestora către generațiile viitoare. Expoziția demonstrează modul în care inovația poate completa misiunea muzeelor de a păstra și valorifica identitatea culturală.

Realizarea expoziției a fost posibilă datorită colaborării cu Muzeul Județean Satu Mare, instituție care a pus la dispoziție materialele și expertiza necesare pentru aducerea proiectului la Castelul Károlyi.

Deschisă până la sfârșitul lunii septembrie, expoziția „Patrimoniu 3D” le oferă tuturor celor interesați ocazia de a vedea cum trecutul și viitorul pot coexista într-un dialog fascinant, în care tradiția este pusă în valoare prin intermediul tehnologiei moderne. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să apropie publicul de patrimoniul cultural și să demonstreze că moștenirea istorică poate fi redescoperită și înțeleasă dintr-o perspectivă contemporană.

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