



Totodată acesta a fost implicat în două accidente și fugit de la locul faptei, iar acum este cercetat penal

Un tânăr de 19 ani din localitatea Racșa este cercetat penal după ce a provocat două accidente rutiere în aceeași zi, conducând o autoutilitară fără a deține permis de conducere și cu un vehicul neînmatriculat. După primul impact, acesta și-a continuat deplasarea, fiind depistat ulterior de polițiști în localitatea Prilog.

Evenimentele s-au petrecut în cursul zilei de 4 august, în jurul orei 17:00, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Negrești-Oaș au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat de 55 de ani din Racșa. Acesta a reclamat că, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Orașu Nou, a fost acroșat de o autoutilitară al cărei șofer a părăsit locul accidentului.

Ajunși la fața locului, polițiștii au confirmat cele sesizate și au demarat imediat verificări pentru identificarea autoutilitarei. Vehiculul a fost găsit în localitatea Prilog, unde, între timp, ar fi fost implicat într-un al doilea eveniment rutier, acroșând un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani din județul Sălaj.

În urma activităților investigativ-operative, oamenii legii au stabilit că la volanul autoutilitarei se afla un tânăr de 19 ani din Racșa. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală și alte nereguli grave: tânărul nu deținea permis de conducere, iar autoutilitara pe care o conducea nu era înmatriculată. Din fericire, în urma celor două accidente nu au fost înregistrate victime, fiind produse doar pagube materiale.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-au produs evenimentele rutiere.

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