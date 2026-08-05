



Primăria Municipiului Satu Mare continuă să promoveze un stil de viață activ și sănătos prin programul „Weekend în mișcare”, care transformă, la finalul acestei săptămâni, zona de promenadă de pe malul Someșului într-un spațiu dedicat sportului și mișcării în aer liber.

Sătmărenii de toate vârstele sunt invitați să participe gratuit la două activități sportive, organizate într-un cadru relaxant, în mijlocul naturii. Evenimentul își propune să încurajeze mișcarea, socializarea și petrecerea timpului liber într-un mod sănătos.

Programul începe vineri, 7 august, de la ora 18:00, cu o sesiune de Barre, coordonată de Andrea Selmenti-Vituly. Barre este un antrenament care îmbină elemente din balet, pilates și fitness, contribuind la tonifierea musculaturii, îmbunătățirea posturii, flexibilității și echilibrului.

Seria activităților continuă sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10:00, când Szereday Judit va susține o clasă de Pilates. Această formă de exercițiu este recunoscută pentru beneficiile sale asupra întregului organism, punând accent pe întărirea musculaturii profunde, corectarea posturii, mobilitate și controlul respirației.

Programul „Weekend în mișcare” a devenit deja o inițiativă apreciată de comunitate, reunind în fiecare weekend persoane de toate vârstele care aleg să facă sport în aer liber, într-o atmosferă prietenoasă și accesibilă.

Organizatorii îi invită pe participanți să vină echipați cu îmbrăcăminte sport și, dacă este posibil, cu o saltea pentru exerciții, pentru a se bucura de o experiență cât mai confortabilă.

Prin astfel de evenimente, administrația locală urmărește să promoveze mișcarea, sănătatea și utilizarea activă a spațiilor publice, oferind sătmărenilor oportunități gratuite de a face sport și de a petrece timpul liber într-un mod plăcut, pe malul Someșului.