



​ Valul de caniculă care a adus trei zile consecutive de cod roșu în județul Satu Mare, măsurile luate de autorități, investițiile în infrastructură, serviciile oferite cetățenilor de Instituția Prefectului, revenirea românilor din diaspora și perspectivele de dezvoltare ale județului au fost principalele teme abordate în ediția de luni seara a emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, difuzată de NORD VEST TV și realizată de Florin Dura, avându-l ca invitat pe prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás.

Autoritățile au activat toate măsurile pentru perioada de cod roșu

Prima parte a emisiunii a fost dedicată situației generate de temperaturile extreme, județul Satu Mare fiind printre puținele județe din România aflate mai multe zile consecutiv sub avertizare de cod roșu.

Prefectul Altfatter Tamás a explicat că, odată cu emiterea avertizării, toate instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență și-au activat planurile speciale de intervenție.

„La codul roșu lucrurile se schimbă. Fiecare instituție știe foarte bine ce are de făcut. Poliția, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Serviciul Județean de Ambulanță și Unitatea de Primiri Urgențe și-au suplimentat personalul pentru a putea răspunde rapid oricărei solicitări”, a explicat prefectul.

În plus, Instituția Prefectului a dispus instituirea permanenței la toate primăriile din județ, astfel încât fiecare unitate administrativ-teritorială să poată interveni imediat în cazul unei situații de urgență.

Potrivit prefectului, până în prezent nu au existat incidente majore provocate de caniculă, iar sistemul medical nu a fost suprasolicitat.

Centrele de permanență, alternativa la UPU

Un alt subiect important a fost modul în care sunt utilizate serviciile medicale.

Prefectul a atras atenția că mulți sătmăreni aleg să se prezinte direct la Unitatea de Primiri Urgențe pentru probleme medicale minore, deși există centre de permanență special create pentru astfel de situații.

Acesta a explicat că timpii mari de așteptare din UPU sunt firești atunci când pacienții cu afecțiuni grave au prioritate și i-a îndemnat pe cetățeni să utilizeze mai des centrele de permanență.

Totodată, Altfatter Tamás a insistat asupra respectării recomandărilor medicale în perioada caniculară: evitarea deplasărilor între orele 11.00 și 18.00, hidratarea corespunzătoare, protejarea persoanelor vârstnice și a copiilor, evitarea consumului excesiv de alcool și verificarea permanentă a stării de sănătate a rudelor vulnerabile.

Incendiul din Parcul Industrial și colaborarea cu ISU

Prefectul a făcut referire și la incendiul produs recent la o societate comercială din Parcul Industrial Satu Mare.

Acesta a precizat că a fost prezent la fața locului împreună cu inspectorul-șef al ISU Satu Mare, colonelul Adrian Buzduga, încă din primele momente ale intervenției.

Potrivit prefectului, incendiul putea avea consecințe mult mai grave deoarece în apropiere se afla un rezervor de mari dimensiuni cu azot industrial.

„Pompierii au intervenit exemplar și au lichidat incendiul într-un timp foarte scurt, evitând extinderea acestuia”, a declarat Altfatter Tamás.

Episodul mirosului venit din Ucraina: „Nu comunicăm până nu verificăm”

În cadrul emisiunii a fost abordată și situația mirosului persistent resimțit în urmă cu câteva săptămâni în județul Satu Mare, fenomen asociat ulterior incendiului de la depozitul de deșeuri din Beregovo, Ucraina.

Prefectul a explicat că instituțiile statului au acționat imediat, însă Instituția Prefectului nu putea comunica public informații neverificate.

„Lucrăm cu documente și informații asumate. Nu putem ieși public doar pe baza unor zvonuri sau informații apărute pe internet. Am verificat informațiile din mai multe surse, inclusiv prin contact direct cu autoritățile din Ucraina, iar abia după confirmare am transmis oficial cauza mirosului”, a precizat prefectul.

Energie și consum responsabil în perioada caniculei

Discuția a vizat și presiunea exercitată asupra sistemului energetic în contextul temperaturilor ridicate.

Prefectul a explicat că România traversează o perioadă dificilă, determinată inclusiv de scăderea debitului Dunării, care afectează producția de energie.

În același timp, acesta a subliniat că investițiile realizate în ultimii ani prin programele de finanțare pentru sisteme fotovoltaice reprezintă un avantaj important, deoarece energia produsă de prosumatori contribuie la stabilitatea rețelei.

Vara, perioada cea mai aglomerată pentru serviciile prefecturii

Odată cu revenirea românilor din străinătate în concediu, serviciile de pașapoarte, permise și înmatriculări funcționează la capacitate maximă.

Prefectul a precizat că instituția este pregătită pentru această perioadă, iar documentele sunt eliberate într-un timp foarte scurt.

„La pașapoarte, de exemplu, cererile depuse luni ajung, în multe cazuri, miercuri deja la Satu Mare. Sistemul funcționeazăfoarte bine”, a afirmat Altfatter Tamás.

Acesta a remarcat implicarea angajaților din cadrul serviciilor publice comunitare, subliniind că pentru mulți dintre ei perioada verii înseamnă mai puține concedii și un volum de muncă mult mai mare.

Prefectul a transmis și un mesaj privind relația dintre funcționari și cetățeni.

„Poate că pentru funcționar o problemă pare minoră, dar pentru cetățean este cea mai importantă problemă din acel moment. De aceea trebuie tratată cu maximă seriozitate.”

Recomandări pentru cei care pleacă în vacanță

În cadrul emisiunii au fost prezentate și câteva recomandări adresate celor care călătoresc în afara țării.

Prefectul a atras atenția asupra verificării valabilității pașaportului, în special pentru statele care solicită ca documentul să fie valabil încă minimum șase luni de la data intrării.

Totodată, a amintit că în multe situații cetățenii pot beneficia de programări online și de plata electronică a taxelor.

Permisele de conducere și noile reguli

Un alt subiect important a fost schimbarea procedurilor privind redobândirea permisului de conducere.

Începând cu 1 iulie, această activitate este gestionată de Serviciul Permise din cadrul Instituției Prefectului.

Prefectul consideră că noul sistem este mai rapid și mai transparent, datorită infrastructurii informatice și sistemelor de supraveghere existente.

De asemenea, acesta le-a reamintit șoferilor noile prevederi privind suspendarea permisului în cazul neachitării amenzilor în termenul prevăzut de lege și i-a îndemnat să utilizeze serviciile electronice puse la dispoziție de administrațiile locale.

Investițiile rămân prioritatea județului

Discuția s-a orientat apoi spre dezvoltarea județului.

Prefectul a subliniat că, în prezent, aproape toate comunele din județ derulează investiții în infrastructura de bază.

Acesta consideră că principala provocare rămâne extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaze naturale.

Un punct important al discuției a fost întâlnirea recentă dintre conducerea Consiliului Județean și reprezentanții Transgaz.

Potrivit prefectului, soluțiile identificate ar putea permite racordarea a aproximativ 50.000 de locuitori la rețeaua de gaze naturale, fără investiții suplimentare majore în magistralele existente.

„Accesul la utilități înseamnă și dezvoltare economică. Dacă o comunitate are apă, canalizare, gaze și drumuri bune, șansele de a atrage investitori cresc considerabil”, a afirmat Altfatter Tamás.

Diaspora începe să se întoarcă

Prefectul consideră că județul Satu Mare devine tot mai atractiv pentru românii care au muncit ani la rând în străinătate.

Mulți dintre aceștia revin pentru a deschide afaceri sau pentru a practica meseriile învățate peste hotare.

„Un meseriaș foarte bun poate câștiga în județul Satu Mare venituri comparabile cu cele obținute în străinătate, dacă luăm în calcul și costurile de trai”, a spus prefectul.

Evenimentele verii trebuie organizate cu responsabilitate

În apropierea tradiționalului Festival al Oțeloaiei, prefectul a vorbit și despre numeroasele evenimente organizate în județ în luna august.

Acesta susține organizarea manifestărilor culturale și tradiționale, însă consideră că fondurile publice trebuie cheltuite cu responsabilitate.

„Evenimentele sunt importante pentru comunitate, dar trebuie organizate cu bun-simț și cu respect față de banul public”, a declarat Altfatter Tamás.

Prefectul a subliniat că festivaluri precum Oțeloaia, Sâmbra Oilor sau alte manifestări tradiționale contribuie la păstrarea identității locale și la promovarea ansamblurilor folclorice și a tinerilor artiști din județ.

CSM Olimpia Satu Mare și speranțele pentru Liga a II-a

Spre finalul emisiunii, discuția s-a îndreptat și spre fotbal.

Prefectul s-a declarat optimist în privința evoluției CSM Olimpia Satu Mare în Liga a II-a și a anunțat că și în acest sezon își va cumpăra abonament pentru a susține echipa.

Totodată, a salutat modificările legislative care permit din nou comercializarea berii cu conținut redus de alcool pe stadioane, apreciind că publicul sătmărean este unul civilizat.

Despre scena politică

În încheiere, prefectul a făcut o scurtă analiză a situației politice naționale.

Acesta consideră că România traversează o perioadă complicată și că stabilitatea poate fi obținută doar prin dialog între principalele forțe politice.

„Cetățenii sunt obosiți de scandalurile politice. România are nevoie de responsabilitate, echilibru și de decizii asumate”, a concluzionat prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană” de la NORD VEST TV.

Florin Cristian Mureșan



