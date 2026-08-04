Musafir pe timp de caniculă. Să fie bere, nu kilowați!

La peste 40 de grade și cod roșu de caniculă, Satu Mare pare mai degrabă un cuptor decât un oraș. Vin avertismente, apeluri la economisirea energiei și recomandări să folosim cu măsură aparatele electrice. Dacă o ținem tot așa, până și Ceaușescu ar privi cu invidie atâtea discuții despre raționalizare.

În tot acest peisaj încins, internetul ne oferă și motivul zilei de zâmbet: afișul pe care scrie „Nu primim musafiri pe timp de caniculă. Sigur vor bere!”.

Și, dacă stăm bine să ne gândim, gazda din 2026 nu se mai teme că rămâne fără bere, ci că musafirii îi consumă aerul condiționat, apa și curentul. Până la urmă, o bere rece e mai ieftină decât câteva ore de răcoare.

Din fericire, meteorologii anunță că spre weekend temperaturile vor reveni la valori normale pentru luna august și își vor face apariția și câțiva nori. Până atunci, nu ne rămâne decât să facem haz de necaz... și să sperăm că musafirii au înțeles mesajul de pe afiș



