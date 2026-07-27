Toalete inteligente, eco și reîncărcabile

Pe Bulevardul Transilvania, cineva a avut o idee... cel puțin interesantă: două toalete ecologice amplasate chiar lângă o stație de încărcare pentru mașini electrice.

De aici și întrebarea firească:

Oare sunt primele toalete din Satu Mare care se încarcă la priză?

Dacă tot sunt atât de aproape de stația de încărcare, ne permitem și noi câteva întrebări, în spirit de pamflet:

- Au autonomie de 300 de... vizite?

- Se încarcă în regim AC sau DC?

-Dacă intri cu bateria la 10%, ieși la 100%?

- cât trebuie să stai la toaletă ca să ieși și cu mobilul încărcat?

- Există aplicație să verifici dacă sunt “la încărcat”?

- După 80%, încărcarea încetinește?

Lăsând gluma la o parte, imaginea este atât de bine “aliniată”, încât pare desprinsă dintr-un proiect de oraș inteligent: mobilitate electrică și... necesități fiziologice, în același loc.

P.S. Este doar un pamflet inspirat de fotografia trimisă de cititorii GNV. Coincidența dintre toalete și stația de încărcare este prea savuroasă ca să nu stârnească un zâmbet.

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