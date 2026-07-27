Arbitrii sătmăreni din lotul Ligii a II-a au trecut cu succes testările fizice și teoretice organizate înaintea startului noului sezon competițional, fiind declarați apți pentru a oficia în ediția 2025-2026 a eșalonului secund.
Seminarul de pregătire organizat de Comisia Centrală a Arbitrilor s-a desfășurat în perioada 25-27 iulie, la Mogoșoaia, reunind arbitri, arbitri asistenți și observatori din întreaga țară. Acțiunea a inclus testări fizice, evaluări teoretice și video, precum și sesiuni dedicate interpretării fazelor de joc și aplicării uniforme a regulamentului.
Din partea județului Satu Mare a participat arbitrul Kopriva Biro Eniko, arbitrii asistenți Kopriva Zsolt ,Kopriva Tamas și Toth Krisztian , precum și reprezentanții Comisiei Județene a Arbitrilor, în frunte cu președintele CJA Satu Mare, Marcel Savaniu. La seminarul destinat observatorilor a fost prezent și președintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, Szilágyi Ștefan.
De remarcat că la seminar a participat și tânărul arbitru Raul Chiorean cel care face parte din programul de monitorizare ”Next Generation”.
Pe parcursul celor trei zile, oficialii de joc au susținut probe fizice și teste video, au participat la analize ale fazelor de joc și la sesiuni practice desfășurate pe teren, toate având drept scop uniformizarea deciziilor de arbitraj și pregătirea pentru noul sezon. Potrivit Federației Române de Fotbal, accentul a fost pus atât pe pregătirea fizică, cât și pe perfecționarea interpretării regulamentului și a managementului jocului.
Toți reprezentanții Sătmarului au promovat cu succes testările, confirmând că sunt pregătiți pentru provocările noului campionat al Ligii a II-a. Rezultatele obținute reconfirmă nivelul bun al arbitrajului sătmărean și prezența constantă a oficialilor din județ în loturile naționale.
Altfel, sâmbătă 1 august începe noul sezon al Ligii a 2-a.
Iată programul primei etape:
1 august 2026
Steaua București – CSM Slatina
SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popești Leordeni
FC Bacău – CSL Ștefăneștii de Jos
CSC Dumbrăviţa – AFC Hermannstadt
ACSM Reşiţa – AFC ASA Târgu Mureş
Cetatea Suceava – Concordia Chiajna
FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia
CS Gloria Bistrița – CSC Şelimbăr
Știința Poli Timișoara – Chindia Târgoviște
Metaloglobus Bucureşti – Metalul Buzău
CS Afumaţi – CS Dinamo Bucureşti