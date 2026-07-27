Darius Bota a jucat din minutul 66 Csikszereda în duelul cu FCSB

Sport 27.07.2026 19:29
Darius Bota a jucat din minutul 66 Csikszereda în duelul cu FCSB

Sătmăreanul Darius Bota a bifat luni seară o nouă prezență în Superligă, fiind introdus pe teren în minutul 66 al partidei dintre Csikszereda Miercurea Ciuc și FCSB, câștigată de bucureșteni cu scorul de 2-0, în etapa a doua a noului sezon. În vârstă de doar 17 ani, Darius Bota a intrat în locul lui Bodo, antrenorul Istvan Szabo oferindu-i aproape o jumătate de oră de joc împotriva trupei lui Gigi Becali.  FCSB și-a asigurat victoria încă din prima repriză. Scorul a fost deschis în minutul 3 de Radunovic, cu un șut de la distanță, iar în minutul 16 Politic a majorat avantajul oaspeților cu o execuție precisă din afara careului. În partea secundă, Csikszereda a încercat să revină în joc, iar odată cu introducerea lui Darius Bota echipa gazdă a adus mai multă prospețime în compartimentul ofensiv. Ciucanii și-au creat câteva oportunități pe final, însă portarul Târnovanu a păstrat intactă poarta FCSB-ului. După succesul de la Miercurea Ciuc, FCSB a ajuns la maximum de puncte după primele două etape și ocupă primul loc în clasamentul Superligii, cu șase puncte și un golaveraj de 4-0.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand