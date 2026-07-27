Darius Bota a jucat din minutul 66 Csikszereda în duelul cu FCSB Sport •



Sătmăreanul Darius Bota a bifat luni seară o nouă prezență în Superligă, fiind introdus pe teren în minutul 66 al partidei dintre Csikszereda Miercurea Ciuc și FCSB, câștigată de bucureșteni cu scorul de 2-0, în etapa a doua a noului sezon. În vârstă de doar 17 ani, Darius Bota a intrat în locul lui Bodo, antrenorul Istvan Szabo oferindu-i aproape o jumătate de oră de joc împotriva trupei lui Gigi Becali. FCSB și-a asigurat victoria încă din prima repriză. Scorul a fost deschis în minutul 3 de Radunovic, cu un șut de la distanță, iar în minutul 16 Politic a majorat avantajul oaspeților cu o execuție precisă din afara careului. În partea secundă, Csikszereda a încercat să revină în joc, iar odată cu introducerea lui Darius Bota echipa gazdă a adus mai multă prospețime în compartimentul ofensiv. Ciucanii și-au creat câteva oportunități pe final, însă portarul Târnovanu a păstrat intactă poarta FCSB-ului. După succesul de la Miercurea Ciuc, FCSB a ajuns la maximum de puncte după primele două etape și ocupă primul loc în clasamentul Superligii, cu șase puncte și un golaveraj de 4-0.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te