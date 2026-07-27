ACȚIUNE. Deratizare în tot municipiul Satu Mare, timp de patru zile

Locale 27.07.2026 16:14
ACȚIUNE. Deratizare în tot municipiul Satu Mare, timp de patru zile

Primăria anunță o nouă campanie de combatere a rozătoarelor, desfășurată între 28 și 31 iulie. Cetățenii sunt avertizați să nu atingă momelile amplasate pe domeniul public.

Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat că, în perioada 28–31 iulie 2026, va desfășura o nouă acțiune de deratizare pentru combaterea rozătoarelor pe domeniul public și privat al municipiului.

Intervenții zilnice între orele 08:00 și 17:00

Acțiunea va avea loc zilnic, în intervalul orar 08:00–17:00, și va fi realizată de societatea S.C. Coral Impex S.R.L.

Potrivit administrației locale, în cadrul campaniei va fi utilizat produsul COLBROM, avizat de Ministerul Sănătății pentru astfel de intervenții.

Avertisment pentru cetățeni

Reprezentanții Primăriei îi roagă pe sătmăreni să evite atingerea stațiilor de intoxicare și a produselor raticide amplasate în teren și să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica contactul direct cu momelile utilizate în cadrul acțiunii.

Scopul campaniei este reducerea populației de rozătoare și prevenirea riscurilor pe care acestea le pot reprezenta pentru sănătatea publică.

Informații suplimentare despre substanțele folosite și măsurile de siguranță pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand