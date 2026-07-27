Primăria anunță o nouă campanie de combatere a rozătoarelor, desfășurată între 28 și 31 iulie. Cetățenii sunt avertizați să nu atingă momelile amplasate pe domeniul public.

Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat că, în perioada 28–31 iulie 2026, va desfășura o nouă acțiune de deratizare pentru combaterea rozătoarelor pe domeniul public și privat al municipiului.

Intervenții zilnice între orele 08:00 și 17:00

Acțiunea va avea loc zilnic, în intervalul orar 08:00–17:00, și va fi realizată de societatea S.C. Coral Impex S.R.L.

Potrivit administrației locale, în cadrul campaniei va fi utilizat produsul COLBROM, avizat de Ministerul Sănătății pentru astfel de intervenții.

Avertisment pentru cetățeni

Reprezentanții Primăriei îi roagă pe sătmăreni să evite atingerea stațiilor de intoxicare și a produselor raticide amplasate în teren și să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica contactul direct cu momelile utilizate în cadrul acțiunii.

Scopul campaniei este reducerea populației de rozătoare și prevenirea riscurilor pe care acestea le pot reprezenta pentru sănătatea publică.

Informații suplimentare despre substanțele folosite și măsurile de siguranță pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare.