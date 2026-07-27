URGENȚE. Nebunie la UPU. 580 de pacienți în weekend

Locale 27.07.2026 12:29
URGENȚE. Nebunie la UPU. 580 de pacienți în weekend

Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare a avut un sfârșit de săptămână aglomerat, peste o sută de pacienți necesitând internare.

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Satu Mare a înregistrat un nou weekend intens, personalul medical acordând asistență unui număr de 580 de persoane în intervalul 24 iulie, ora 07:00 – 27 iulie, ora 07:00.

Peste o sută de cazuri critice

Potrivit statisticii prezentate de UPU Satu Mare, dintre cele 580 de persoane care s-au prezentat la urgențe, 107 au fost încadrate ca fiind cazuri critice, iar 385 au reprezentat urgențe medicale. Alte 88 de prezentări au fost clasificate drept non-urgențe.

În urma investigațiilor și evaluărilor medicale, 124 de pacienți au necesitat internare, pentru continuarea tratamentului și monitorizarea stării de sănătate.

Activitate intensă pentru personalul medical

Numărul ridicat al prezentărilor confirmă încă o dată presiunea constantă asupra personalului Unității de Primiri Urgențe, care a gestionat în doar trei zile sute de solicitări, de la cazuri ușoare până la urgențe majore ce au necesitat intervenții rapide și internarea pacienților.

Reprezentanții unității medicale reamintesc populației că serviciile UPU sunt destinate cu prioritate urgențelor medicale, pentru a permite acordarea rapidă a îngrijirilor persoanelor aflate în stare critică.

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