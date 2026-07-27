Sub cerul înstelat, sute de sătmăreni au trăit emoția cinematografiei în aer liber, într-un weekend în care poveștile de pe marele ecran s-au împletit cu farmecul serilor de vară și cu bucuria de a fi împreună.

Atmosfera de vacanță, filmele atent alese și frumusețea promenadei de pe malul drept al Someșului au transformat sfârșitul de săptămână într-o adevărată sărbătoare a cinematografiei. Caravana TIFF Unlimited 2026 a poposit la Satu Mare și a oferit publicului trei seri memorabile, în care ecranul amplasat sub cerul liber a devenit locul unde emoția, râsul și suspansul au fost împărtășite de sute de spectatori.

Participarea gratuită și diversitatea producțiilor proiectate au făcut ca evenimentul să atragă familii, tineri și iubitori ai filmului de toate vârstele, confirmând încă o dată că arta cinematografică are puterea de a aduce oamenii împreună.

Un weekend în care fiecare seară a avut propria poveste

Caravana a debutat vineri seara cu scurtmetrajul Geese-y does it!, semnat de Alina Rusu, urmat de filmul „Bambi: O poveste din pădure”, regizat de Michel Fessler. Povestea emoționantă a celebrului pui de căprioară a reușit să cucerească atât copiii, cât și adulții, oferind un început sensibil și plin de căldură acestei experiențe cinematografice.

Sâmbătă, atmosfera s-a schimbat odată cu proiecția comediei romantice „Eu, tu, și cei din mintea noastră”, în regia lui Paolo Genovese. După un calup de scurtmetraje, spectatorii au urmărit cu zâmbetul pe buze povestea unei prime întâlniri în care emoțiile și gândurile personajelor au devenit adevărații protagoniști.

Ultima seară a caravanei a adus un ton mai intens, prin thrillerul maghiar „Aici mă simt acasă”, regizat de Holtai Gábor. Filmul destinat exclusiv publicului adult a încheiat într-o notă puternică cele trei zile dedicate cinematografiei de calitate.

Promenada Someșului s-a transformat într-un cinematograf în aer liber

Mai mult decât simple proiecții de film, serile TIFF Unlimited au oferit comunității un prilej de întâlnire și de relaxare. Oamenii au venit cu familiile, cu prietenii sau pur și simplu din dorința de a se bucura de o experiență diferită, într-un decor spectaculos, sub cerul înstelat al verii.

Pe parcursul celor trei seri, zona de promenadă de pe malul drept al Someșului a devenit un spațiu în care cultura a ieșit din sălile de cinema și s-a apropiat de public, demonstrând că filmul poate fi trăit la fel de intens și în aer liber.

Cultura care aduce oamenii împreună

Evenimentul a fost organizat de Transilvania International Film Festival (TIFF) și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Caravana TIFF Unlimited, proiect al Asociației Film și Cultură Urbană, susținut de Europa Cinemas și Centrul Național al Cinematografiei, și-a confirmat încă o dată misiunea de a aduce cinematografia de calitate mai aproape de comunități.

La finalul unui weekend plin de emoție și povești, spectatorii au plecat acasă cu amintirea unor seri speciale, în care lumina proiectorului s-a împletit cu lumina stelelor, iar filmul a reușit, încă o dată, să unească oamenii prin emoție.