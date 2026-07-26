Someșul Odoreu se anunță una dintre favoritele la titlu

Cu mai bine de o lună înaintea startului oficial în noul sezon din Liga a 4-a elite, sâmbătă seara , două dintre echipele înscrise în această competiție s-au întâlnit pe terenul Academiei Partium.

CSM II Olimpia Satu Mare, echipă pregătită din această vară de Liviu Ivasuc și formată din tineri jucători de la Academia Partium, a întâlnit pe Someșul Odoreu.

După o primă repriză echilibrată în care gazdele au deschis scorul prin Berinde în minutul 41, în partea a doua oaspeții au pus stăpânire pe joc și s-au impus clar până la final, scor 4-1.

Someșul Odoreu se anunță a fi una dintre favoritele la titlu în sezonul viitor dacă e să luăm în calcul achizițiile importante făcute până acum.

Iar conducerea promite și mai multe surprize în lot în perioada următoare…

La Odoreu i-am remarcat printre alții pe Suveg Nandor (ex Talna), Dobie Beniamin (ex CSM Olimpia) sau Krisztofer Vajda (ex Unirea Tășnad).

Au marcat: Berinde Mateo min 41, respectiv Dobie Beniamin min 50, Suveg Nandor min 56 Vajda Krisztofer min 62, Darius Turbuț min 85

CSM 2 Olimpia Satu Mare: Burzo Flavius – Maximeanul Denis, Feher Luca, Hirițiu Erik, Rebic Raul, Moldovan Rareș, Boțca Mario, Fodor Denis, Corodan Rareș, Palincaș Gabriel, Berinde Mateo. Au mai jucat: Berchi Dorian, Pop Lori, Zohorak Noel, Srot Zoltan, Ciorcaș Ianis, Torz Ștefan, Saraz Santiago. Antrenor: Liviu Ivasuc .

Someșul Odoreu: Mike – Marian Negru, Raul Cadar, James Purcel, Turbuț Darius, Veszpremi Andrei , Roger Verzes, Barabás , Dobie Benjamin, Kriszof Vajda, Nándi Suveg. Au mai jucat: Seri Varga, Alex Lăpuște . Antrenor Lucian Robotin.