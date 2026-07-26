Liga a 4-a elite: CSM II Olimpia Satu Mare- Someșul Odoreu 1-4 (1-0)

Sport 26.07.2026 20:16
Liga a 4-a elite: CSM II Olimpia Satu Mare- Someșul Odoreu 1-4 (1-0)
Someșul Odoreu se anunță una dintre favoritele la titlu
Cu mai bine de o lună înaintea startului oficial în noul sezon din Liga a 4-a elite, sâmbătă seara , două dintre echipele înscrise în această competiție s-au întâlnit pe terenul Academiei Partium.
CSM II Olimpia Satu Mare, echipă pregătită din această vară de Liviu Ivasuc și formată din tineri jucători de la Academia Partium, a întâlnit pe Someșul Odoreu.
După o primă repriză echilibrată în care gazdele au deschis scorul prin Berinde în minutul 41, în partea a doua oaspeții au pus stăpânire pe joc și s-au impus clar până la final, scor 4-1.
Someșul Odoreu se anunță a fi una dintre favoritele la titlu în sezonul viitor dacă e să luăm în calcul achizițiile importante făcute până acum.
Iar conducerea promite și mai multe surprize în lot în perioada următoare…
La Odoreu i-am remarcat printre alții pe Suveg Nandor (ex Talna), Dobie Beniamin (ex CSM Olimpia) sau  Krisztofer Vajda (ex Unirea Tășnad).
Au marcat: Berinde Mateo min 41, respectiv Dobie Beniamin min 50,  Suveg Nandor min 56 Vajda Krisztofer min 62, Darius Turbuț min 85
CSM 2 Olimpia Satu Mare: Burzo Flavius – Maximeanul Denis, Feher Luca, Hirițiu Erik, Rebic Raul, Moldovan Rareș, Boțca Mario, Fodor Denis, Corodan Rareș, Palincaș Gabriel, Berinde Mateo. Au mai jucat: Berchi Dorian, Pop Lori, Zohorak Noel, Srot Zoltan, Ciorcaș Ianis, Torz Ștefan, Saraz Santiago. Antrenor: Liviu Ivasuc .
Someșul Odoreu: Mike  – Marian Negru, Raul Cadar, James Purcel, Turbuț Darius, Veszpremi Andrei , Roger Verzes, Barabás , Dobie Benjamin, Kriszof  Vajda, Nándi Suveg. Au mai jucat: Seri Varga,  Alex Lăpuște . Antrenor Lucian Robotin.
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