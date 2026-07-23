Motorsport: Mani Gyenes revine la Red Bull Romaniacs

Pilotul sătmărean Emanuel „Mani” Gyenes se pregătește să revină în competiție la doar câteva luni după accidentarea suferită la Raliul Dakar 2026. Multiplu campion și unul dintre cei mai experimentați piloți români de hard enduro va lua startul la cea de-a 23-a ediție a Red Bull Romaniacs, programată în perioada 28 iulie – 1 august, însă de această dată va concura la clasa Bronze.

Decizia a fost luată în urma problemelor medicale cauzate de accidentarea din Dakar. Deși nu este încă refăcut complet pentru a evolua la nivelul cu care și-a obișnuit fanii, Mani Gyenes nu a vrut să lipsească de la competiția pe care o consideră una dintre cele mai importante din calendarul său sportiv.

„Îmi doresc să termin și ediția din acest an și să ajung la 23 de finișuri în cel mai dificil raliu hard enduro din lume”, a transmis sportivul sătmărean.





O nouă provocare după Dakar

Participarea din acest an are o încărcătură specială pentru Gyenes. După accidentarea suferită în luna ianuarie, simpla prezență la start reprezintă o victorie și un pas important în procesul de recuperare.

În aceste condiții, pilotul și-a adaptat obiectivele. Nu va urmări un rezultat spectaculos, ci își propune să gestioneze inteligent fiecare zi de concurs și să ajungă cu bine la linia de sosire.





23 de ediții, 23 de finișuri?

Emanuel Gyenes este unul dintre simbolurile Red Bull Romaniacs. Sătmăreanul a participat la toate edițiile competiției încă de la debutul acesteia și speră ca în acest an să își treacă în palmares cel de-al 23-lea finiș consecutiv.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât Red Bull Romaniacs este considerată una dintre cele mai dificile competiții de hard enduro din lume. Traseele spectaculoase din Munții Carpați pun la grea încercare atât motocicletele, cât și rezistența fizică și psihică a concurenților.





Experiența, principalul atu

Deși va concura la clasa Bronze, unde gradul de dificultate este mai redus față de categoriile de elită, competiția rămâne una extrem de solicitantă. Pentru Mani Gyenes, experiența acumulată în peste două decenii de participări va reprezenta principalul avantaj într-o ediție în care prudența va conta la fel de mult ca viteza.

Cea de-a 23-a ediție a Red Bull Romaniacs va avea loc între 28 iulie și 1 august, la Sibiu, și va reuni la start sute de rideri din întreaga lume. Pentru Emanuel Gyenes, competiția din acest an înseamnă mai mult decât o nouă participare: este dovada că ambiția și perseverența îl readuc acolo unde îi este locul, la startul uneia dintre cele mai dure curse de hard enduro din lume.